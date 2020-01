„Wilhelmsdorf ist extrem von Zuschüssen abhängig“

519 Seiten Umfang hat der Entwurf des Haushaltsplans für 2020 der Gemeinde Wilhelmsdorf. Vor welchen Herausforderungen bei der Finanzierung aller Aufgaben die Verantwortlichen der Verwaltung stehen, erklärt der Leiter des Rechnungsamts, Stephan Gerster, im Gespräch mit Herbert Guth.

Herr Gerster, als Leiter des Rechnungsamts der Gemeinde Wilhelmsdorf ist es Ihre Aufgabe, Einnahmen und Ausgaben im Gleichgewicht zu halten. Für die Finanzierung von Projekten sind Zuschüsse aus den verschiedensten Töpfen für die finanzschwache Kommune unabdingbar. Welche Quellen können Sie anzapfen, damit Wilhelmsdorf seinen Aufgaben gerecht werden kann?

Wilhelmsdorf ist als strukturbenachteiligte Gemeinde bei ihren laufenden Einnahmen extrem von externen Zuschussgebern abhängig. Die von außen bestimmten Einnahmequellen, zum Beispiel Finanzausgleich, Einkommensteueranteile und weitere Zuweisungen, machen über 70 Prozent unserer Einnahmen aus und können nicht von der Gemeinde beeinflusst werden. Für Investitionsvorhaben stellt die Gemeinde jährlich einen Antrag beim Ausgleichsstock, mit dem das Land leistungsschwache Gemeinden unterstützt. So auch für den jetzt anstehenden Anbau an den Kindergarten Friedenstraße im Jahr 2020. Zudem gilt es immer die Augen für aktuelle Förderprogramme von Bund und Land offen zu halten.

Zu den dringendsten Herausforderungen gehört es, den Kindern die gesetzlich vorgeschriebenen Betreuungsangebote bieten zu können. Für den anstehenden Neubau von zwei Kindergartengruppen für unter Dreijährige am Kindergarten Friedenstraße sind im Haushaltsentwurf für 2020 derzeit 1,6 Millionen Euro eingestellt. Eine erste Kostenschätzung geht aber jetzt schon von Aufwendungen in Höhe von 1,8 Millionen Euro aus. Wie sieht Ihr Finanzierungsplan aus?

Zunächst fehlen 200 000 Euro in der Finanzierung, dies ist erst mal Fakt. Mit Blick auf die bevorstehende Abrechnung des abgelaufenen Haushaltsjahres 2019 bin ich aber guter Dinge, dass sich aus ersparten Mitteln noch ein Finanzierungsbeitrag ergeben wird. Zudem hat der Kreistag kurz vor Weihnachten die Kreisumlage gesenkt, was im vorliegenden Haushaltsentwurf der Gemeinde nicht mehr berücksichtigt werden konnte. Dies bedeutet, dass die Gemeinde im Jahr 2020 rund 63 000 Euro weniger als geplant an den Kreis abführen muss. So halte ich die Finanzierung des Kindergartenanbaus, für welchen es im Übrigen aufgrund unserer steigenden Kinderzahlen keine Alternativen gibt, für schulterbar.

Kürzlich wurde bekannt, dass Bund und Land teilweise erhebliche Haushaltsüberschüsse haben. Unter anderem wird aber eingeräumt, dass beim Bundes-Förderprogramm für die Schaffung von Kindergartenplätzen eine halbe Milliarde Euro nicht abgerufen wurde. Besteht die Chance für Wilhelmsdorf, hier Mittel für ihre Pflichtaufgabe zu erhalten?

Leider nein und das ist ärgerlich. Für das derzeit laufende Bundesprogramm zum Ausbau der Kleinkindbetreuung liegen in Baden-Württemberg – wohl im Unterschied zu anderen Bundesländern – deutlich mehr Anträge vor als Mittel zur Verfügung stehen. Deshalb haben wir für die Erfolgsaussichten einer Antragsstellung für den Anbau am Kindergarten Friedenstraße negative Signale vom Regierungspräsidium erhalten. Auch ergab eine Anfrage direkt beim Bundesfamilienministerium, dass kein weiteres Investitionsprogramm seitens des Bundes geplant sei. Dies bedeutet für uns, dass wir die Investitionskosten zu großen Teilen aus Eigenmitteln schultern müssen. Große Hoffnung setzen wir daher auch bei dieser Maßnahme auf die Unterstützung des Ausgleichsstocks.

Ist es gerecht, dass der Gesetzgeber Vorgaben macht, die die Gemeinden erfüllen müssen, dafür aber nicht ausreichend Geld zur Verfügung stellt? Geld scheint ja bei einem Haushaltsüberschuss des Bundes mit rund 19 Milliarden Euro ausreichend vorhanden zu sein.

Gerechtigkeit ist eine Frage der Verteilung der Mittel. Jede staatliche Ebene hat die ihr zugeschriebenen Aufgaben zu erfüllen. Als Gemeinde sind wir allerdings die unterste Ebene und im direkten Kontakt mit dem Bürger. Leider ist es in der Tat so, dass aus Gemeindesicht in den letzten Jahren die Schere zwischen den Aufgaben und den Standards, welche die Kommunen zu erfüllen haben, im Vergleich zur Finanzausstattung immer weiter auseinanderklafft.