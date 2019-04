Wilhelmsdorf hofft auf Zebrastreifen

Der Wunsch nach einer sicheren Überquerung der Ortsdurchfahrt des Wilhelmsdorfer Ortsteils Niederweiler besteht seit vielen Jahren. Anträge an die Verkehrsbehörde wurden bisher immer abgelehnt, da die notwendige Anzahl von Fahrzeugen sowie Fußgänger, die die Straße queren, nicht den strengen Voraussetzungen genügten. Seit einer Lockerung der Vorschriften sieht alles anders aus. Rein rechtlich steht einem Zebrastreifen in Niederweiler nichts mehr im Wege. Der Gemeinderat stellte jetzt in seiner jüngsten Sitzung Anträge auf den Bau mehrerer sicherer Überquerungen von viel befahrenen Straßen in allen vier Ortschaften Pfrungen, Zußdorf, Esenhausen und Wilhelmsdorf.

„Zebrastreifen sind jetzt nach Inkrafttreten neuer Richtlinien leichter zu rechtfertigen“, erklärte Bürgermeisterin Sandra Flucht. Daraufhin wurde in den drei bestehenden Ortschaftsräten diskutiert, welche Anträge für welche Straßen gestellt werden könnten. Im Kernort Wilhelmsdorf wurden in der Sitzung neben den Vorschlägen der Verwaltung zusätzlich zwei Zebrastreifen ins Spiel gebracht. Nach Wunsch der Gemeinde sollte neben Niederweiler auch oberhalb des Feuerwehrhauses eine sichtbare Überquerung entstehen. Da in diesem Bereich in absehbarer Zeit ein neues Baugebiet entstehen soll, würde dies im Hinblick auf die Beziehungen zu den Schulen im Ort Sinn machen, wurde argumentiert. Zusätzlich aufgenommen wurde auf Anregungen aus der Mitte des Gemeinderats ein Zebrastreifen bei der Tankstelle in der Zußdorfer Straße sowie einer an der Esenhauser Straße in Höhe Hoffmannstraße. Bei diesen zwei Vorschlägen gab es Enthaltungen und wenige Gegenstimmen.

In Pfrungen ist nach dem Votum des Ortschaftsrates zwischen altem Rathaus und dem Friedhof eine Überquerung sinnvoll, ebenso wie vom Schulweg über die Wilhelmsdorfer Straße. Esenhausen wünscht sich dringend einen Zebrastreifen bei der Bushaltestelle in Höhe des BAG Raiffeisenmarktes. Außerdem wäre die Ringenhauser Straße ein Kandidat für eine solche Einrichtung. In Zußdorf schließlich soll die viel befahrene Ortsdurchfahrt im Bereich der Ravensburger Straße für Fußgänger sicherer werden.

Bei aller Vorfreude auf eine mögliche Erfüllung lang gehegter Wünsche bremste Bürgermeisterin Flucht die Hoffnung auf schnelle Umsetzung. „Unsere Anträge werden sicherlich nicht kurzfristig bewilligt. Jeder Zebrastreifen schlägt samt den zusätzlichen Einrichtungen mit rund 30 000 Euro Kosten zu Buche“, sagte sie. Es sei nicht damit getan, weiße Streifen auf die Straße zu malen. Derzeit seien natürlich auch andere Gemeinden dabei, ihre Wünsche zu formulieren.