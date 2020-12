Wilhelmsdorf bleibt im Leader-Programm

Die Gemeinde Wilhelmsdorf wird sich auch in der kommenden Förderperiode an der Leader-Aktionsgruppe Mittleres Oberschwaben beteiligen. Diese beginnt voraussichtlich am 1. Januar 2023.

Für eine erneute Bewerbung für dieses Förderprogramm der Europäischen Union und des Landes Baden-Württemberg holt die Regionalentwicklung Mittleres Oberschwaben (Remo) derzeit ein Stimmungsbild bei den bisher beteiligten Gemeinden ein. Der Gemeinderat stimmte bei einer Enthaltung zu, sich auch künftig an diesem Programm zu beteiligen.

Leader steht für „Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale“ (Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft).

Ziel dieses Regionalentwicklungsprogramms ist eine aktive und gezielte Beteiligung von Bürgern, Vereinen, Verbänden und Institutionen an der Strukturentwicklung im Ländlichen Raum.

Schwerpunkte sind soziale, kulturelle und wirtschaftliche Projekte. Um von den Förderungen zu profitieren, müssen Einzelvorhaben angemeldet werden. Sollten diese als förderungswürdig eingestuft werden, werden Zuschüsse als Anteilsfinanzierung gewährt.

Voraussetzung ist, dass sich die Gemeinde an den Kosten des jeweiligen Projekts beteiligt.

In den Genuss einer Förderung kamen in diesem Jahr die „Bienen-Welten“ am Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf und der Moor-Erlebnispfad.

Ermöglicht wurden bauliche Erweiterungen am Naturschutzzentrum, um die Bedeutung der Bienen für die Natur erlebbar zu machen.

Ebenso wurden Aufwendungen rund um den Moor-Erlebnispfad unter dem Motto „Moor verstehen und begreifen“ im Pfrunger-Burgweiler Ried unterstützt.

Bisher musste die Gemeinde Wilhelmsdorf als Vereinsmitglied jährlich rund 3000 Euro für die Arbeit der Aktionsgruppe aufwenden.

Innerhalb der vergangenen fünf Jahre flossen für insgesamt 65 Projekte rund 3,9 Millionen Euro an Fördermitteln in die Region.