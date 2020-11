Wie eine Schule ins digitale Zeitalter aufbricht

Vor über einem Jahr trat der Digitalpakt Schule in Kraft. Über dieses Programm stelle der Bund den Ländern fünf Milliarden Euro zur Verfügung. Ziel war es, die Digitalisierung in den Schulen voranzutreiben. Weitere 500 Millionen steuerten die Länder bei. Durch die Anstrengungen rund um die Corona-Krise mit veränderten Unterrichtsformen, auch von Zuhause aus, wurde eine weitere Milliarde Euro aufgesattelt. Von dem Projekt profitiert jetzt die Gemeinde Wilhelmsdorf mit einer Fördersumme in Höhe von insgesamt 482 000 Euro. (gut)