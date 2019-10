Wie das Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf vor 25 Jahren entstand

Als vor 25 Jahren das Naturschutzzentrum in Wilhelmsdorf eröffnet wurde, ahnte wohl kaum einer der Beteiligten, welche Erfolgsgeschichte zur Entwicklung des Pfrunger-Burgweiler Rieds damals ihren Anfang nahm. Seit 1994 wurden bei Veranstaltungen oder Besuchen im Haus rund 120 000 Besucher gezählt. Eine besondere Bedeutung bei allen Aktivitäten liegt bei der Umweltbildung junger Menschen. Der 25. Geburtstag des Naturschutzzentrums wird am 25. Oktober mit einem Festakt gefeiert, an dem auch Umweltminister Franz Untersteller sowie Josef Kreuzberger, Vorsitzender des Schwäbischen Heimatbundes, teilnehmen werden. Höhepunkt für die Bevölkerung ist dann der Tag der offenen Tür am 27. Oktober, an dem vor allem Familien angesprochen werden sollen.

Albrecht Trautmann, Vorsitzender der Ried-Stiftung, und seine Stellvertreterin Sandra Flucht, Bürgermeisterin von Wilhelmsdorfer, erläutern Entstehungsgeschichte und Zukunft des Naturschutzzentrums.

Alles begann 1993. Damals wurde das Gebäude der ehemaligen Zimmerei am Riedweg 3 frei. Engagierte Bürger sahen die Chance, dass hier ein Naturschutzzentrum entstehen könnte. Kurt Traub, zu dieser Zeit Bürgermeister der Riedgemeinde, war von dem Gedanken begeistert. Er nahm Kontakt zum heute 90 Jahre alten Lothar Zier auf. Dieser, von Beruf Förster, setzt sich seit 1967 bis heute für die Belange des Rieds ein und ist einer der besten Kenner dieser unvergleichlichen Landschaft. Zier ließ sich nicht lange bitten. Mit im Boot war der damals neue Geschäftsführer des Schwäbischen Heimatbundes Dieter Dziellak. Lothar Zier richtete mit Unterstützung vieler Naturschutzfreunde eine Ausstellung in dem Gebäude neben dem damals ersten Riedlehrpfad am Rande von Wilhelmsdorf ein.

Offiziell eröffnet wurde das Naturschutzzentrum des Schwäbischen Heimatbundes 1994. Im Jahr 2012 ging das Zentrum in die gemeinsame Trägerschaft des Schwäbischen Heimatbundes und der Gemeinde Wilhelmsdorf über. Seit Beginn des Jahres 2016 wird das Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf von der Stiftung Naturschutz Pfrunger-Burgweiler Ried getragen, die hier ihren Sitz hat. In der Stiftung vereint sind die am Ried gelegenen Gemeinden Wilhelmsdorf, Ostrach, Riedhausen und Königseggwald. Zur Stiftung gehören außerdem der Schwäbische Heimatbund und die Landkreise Ravensburg und Sigmaringen.

Zu den Aufgaben von Zentrum und Stiftung gehört die Betreuung der Schutzgebiete im zweitgrößten Moor Südwestdeutschlands. Bürgermeisterin Flucht dazu: „Ein wichtiges Anliegen ist die Erhaltung und Weiterentwicklung eines der bedeutendsten Moorgebiete in diesem Land. Schützenswert ist der Lebensraum einer artenreichen, charakteristischen und zum Teil stark gefährdeten und seltenen Tier- und Pflanzenwelt.“

Albrecht Trautmann ergänzt, dass auch die Betreuung der rund 400 Hektar großen Beweidungsflächen eine bedeutende Rolle spielt. Hier haben robuste Rinderrassen mit wildem Aussehen, die das ganze Jahr über am Rande des Moors einen natürlichen Lebensraum finden, ihre wichtige Funktion. Sie halten die Flächen von höherem Bewuchs frei und fördern dadurch die pflanzliche Vielfalt. Ihre Ausscheidungen bieten Lebensraum für zahlreiche Insektenarten.

Gleichwertig wird die Information der Besucher über die Belange des Umweltschutzes in diesem Bereich gesehen. Im 2012 eröffneten Neubau des Naturschutzzentrums wurde eine Dauerausstellung zum Thema „Moor“ eingerichtet. Behandelt werden Themen von der Kulturgeschichte, Naturkunde und geologischen Entwicklungen des Moorgebiets. Besucher können sich an neun Themeninseln informieren. Sie werden zum Mitmachen und Nachdenken angeleitet.

Stiftungsvorstand Trautmann sieht in der Umweltbildung vor allem der jüngeren Besucher eine ganz wichtige Aufgabe des Naturschutzzentrums. „Die Leute müssen über die Ökologie in unserem Ried aufgeklärt werden.“ Er will da auch schon bei den Kindern ansetzen. „Wir brauchen die Akzeptanz für solche Themen in den Köpfen. Was man kennt, dafür wird auch Verständnis entwickelt.“

Das Wilhelmsdorfer Zentrum scheint hier auf dem richtigen Weg zu sein. Laut Statistik wurden zwischen 1997 und 2018 exakt 1835 umweltpädagogische Veranstaltungen durchgeführt. Daran nahmen fast 28 500 Schüler und jüngere Kinder teil. Regelmäßig gibt es naturpädagogische Führungen und freie Kursangebote zu verschiedenen Umweltthemen.

Zum Bereich der Bildung gehört auch die Forschungsarbeit über die Entwicklung des Pfrunger-Burgweiler Rieds in Folge des Naturschutzgroßprojekts. Dieses lief mit millionenschwerer Förderung durch Bund, EU und Land bis Ende 2015. Enge Beziehungen bestehen zur Pädagogischen Hochschule Weingarten sowie den Hochschulen Freiburg, Rottenburg und Nürtingen. Studenten kommen zu Praxissemestern oder werden für ihre Arbeiten unterstützt.

Wichtig ist es Bürgermeisterin Flucht, dass die Arbeit rund um das Naturschutzzentrum auch den touristischen Belangen Rechnung trägt. Urlauber aus der ganzen Region nutzen die Angebote und fahren mit neuen Erkenntnissen und Erlebnissen nach Hause. Als Attraktion erwies sich dabei auch der Bannwaldturm. Von diesem über 38 Meter hohen Holzturm aus gibt es einen phantastischen Blick auf die umliegende Landschaft.

Alle die genannten Aufgaben müssen derzeit mit einem Etat in Höhe von 275 000 Euro bewältigt werden. „Das Geld reicht eigentlich bei weitem nicht aus. Unter anderem ist die eingesetzte Technik völlig veraltet“, sagt Trautmann. Ziel sei es, die Finanzierungsvereinbarung auf neue Beine zu stellen, erklärt Sandra Flucht, die auf politischer Ebene für das Anliegen wirbt. Alle Beteiligten sollten eigentlich höhe Beiträge zur vielfältigen Arbeit übernehmen, ist der Wunsch der Bürgermeisterin. Positive Signale gab es bereits vom Land. Es gebe Zusagen, die Förderung zu erhöhen.