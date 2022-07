wfv- und wbrs-Ehrung überbracht

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen des inklusiven Trainingslagers in Riedhausen wurden drei Trainer der Sportkooperation TSG Wilhelmsdorf/ Die Zieglerschen für ihr langjähriges und überdurchschnittliches Engagement für den Fußball beziehungsweise den Sport für Menschen mit Behinderung geehrt.

Michael Kessler erhielt vom Württembergischen Behinderten- und Rehabilitationssportverband die Ehrennadel in Silber. Er engagiert sich seit über zehn Jahren in der Abteilung Sport für Menschen mit Behinderung der TSG Wilhelmsdorf, vor allem im Fußballbereich. Die Aufstellung der 11er-Unified Mannschaft bei der FG 2010 WRZ im regulären Staffelbetrieb ist und bleibt sein Herzensprojekt. Aber auch seine Mitwirkung im PFIFF-Projekt und der Landesauswahl MB Baden-Württemberg wurden lobend erwähnt.

Als inklusives Trainergespann wurden Walter Muhlke und Goran Bogdanovic geehrt. Seit 20 Jahren trainieren sie zusammen die Montagskicker in Wilhelmsdorf beziehungsweise in der Haslachmühle. Des Weiteren engagieren sie sich bei vielen Veranstaltungen rund um den Inklusionsfußball in Wilhelmsdorf. Für dieses Engagement erhielten sie die Verbands-Ehrennadel in Bronze vom Württembergischen Fußballverband.

Gerade die Qualifizierung von Athleten zu Trainerassistenten und die Arbeit in inklusiven Trainer-Tandems liegt der Sportkooperation sehr am Herzen und wird im Rahmen des Host Town Programms weiter vorangetrieben. Wir als Verein sind stolz, solche engagierten und motivierten Übungsleiter bei uns zu haben!

Durchgeführt wurden die Ehrungen von den beiden Bürgermeisterinnen Sandra Flucht (Wilhelmsdorf) und Yvonne Heine (Riedhausen), sowie der Vize-Präsidentin des Sportkreis Ravensburg Maren Lüke.