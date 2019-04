Wespen halten Feuerwehr auf Trab

„Die Bürger in Wilhelmsdorf können sich auf ihre Feuerwehr verlassen.“ Kreisbrandmeister Oliver Surbeck fasste in seinem Grußwort an die Feuerwehrleute der Riedgemeinde zusammen, was er zuvor in den verschiedenen Berichten in der Hauptversammlung der Wehr erfahren konnte. Der oberste Feuerwehrmann im Landkreis Ravensburg konnte beim Treffen der rund 80 Feuerwehrleute zahlreiche Beförderungen sowie Ehrungen vornehmen.

Feuerwehrkommandant Wolfgang Diesing sprach in seinem Rückblick von einer „unglaublichen Vielfalt von Einsätzen, für die seine Mannen alle gerüstet sein müssen“. Er erinnerte unter anderem an einen spektakulären Verkehrsunfall am Ortseingang von Esenhausen, bei dem mehrere junge Menschen teilweise schwer verletzt wurden. Mit zu den Aufgaben der Feuerwehr in Wilhelmsdorf gehören aber auch Routineeinsätze, zum Beispiel wenn Brandmeldeanlagen einen Alarm auslösen, meist aber nur kleine Ursachen zum Einsatz mit mehreren Fahrzeugen führen.

Beim Blick auf die Statistik zählte Diesing auf, dass derzeit in der Abteilung Wilhelmsdorf 38 Feuerwehrleute aktiv sind. In Zußdorf sind es 19, in Pfrungen und Esenhausen jeweils 17. Insgesamt zählt die Wilhelmsdorfer Wehr also 91 Mitglieder. Dieser Mannschaftsstand ist mit kleineren Schwankungen seit acht Jahren konstant. Dazu kommen in der Jugendfeuerwehr 20 Mitglieder und zehn Kameraden in der Altersabteilung.

Die vier Abteilungen wurden 2018 zu insgesamt 63 Einsätzen gerufen. Von Großeinsätzen blieb die Wehr im vergangenen Jahr verschont. Gerufen wurde die Feuerwehr zu Zimmerbränden, Beseitigung von Unwetterschäden, Ölspurbeseitigungen, Kleinbränden sowie Verkehrsunfällen.

Einsätze nahezu unfallfrei

Nicht zuletzt hielten Wespen die Feuerwehr auf Trab. Das Entfernen dieser Insekten gehört nur noch in wirklichen Notlagen zu den Aufgaben. Gefahr in Verzug war bei einem Bürger in Höhreute, der hochgradig allergisch gegen das Gift von Wespen ist. In seiner Wohnung hatten sich Wespen durch die Dachhaut, Isolierung und Gipskartonplatten durchgefressen. An einer Ecke im Wohnzimmer drangen sie dann in großer Zahl ins Haus ein. „Wir mussten große Teile der Decke entfernen und die lieben Tierchen freundlichst bitten, mithilfe eines geeigneten Mittels das Anwesen des gefährdeten Mannes zu verlassen“, schilderte Diesing humorvoll den Einsatz.

Wichtig war es dem Kommandanten zu erwähnen, dass es keine verletzten Feuerwehrleute gab und alle Einsätze nahezu unfallfrei verliefen.

In zwei Abteilungen gab es Wahlen. In Pfrungen wurde eine komplett neue Führungsspitze gewählt. Neuer Abteilungskommandant ist seit Januar Michael Bihl. Sein Stellvertreter wurde Thomas Brenner. In Zußdorf ging in einer spannenden und sehr engen Wahl Pius Schweizer als neuer stellvertretender Abteilungskommandant hervor. Angekündigt wurde von Kommandant Diesing eine Klausursitzung der Führungskräfte, bei der am 6. Juli Zukunftsfragen der Feuerwehr Wilhelmsdorf diskutiert werden sollen.