Wenn Zuschüsse fließen wird die Grundschule saniert

Die Grundschule in Wilhelmsdorf muss dringend saniert werden. Im Hauptgebäude an der Schulstraße 2 haben sich die 27 Jahre alten Kunststofffenster verzogen und es zieht, wenn es windet. Das ursprüngliche Grundschulgebäude am Wolfsbühl 11, es stammt aus der Zeit von 1954, benötigt eine neue Dacheindeckung. Außerdem müssen die Räume, in denen Schüler während der unterrichtsfreien Zeit betreut werden, auf einen neuzeitlichen Stand gebracht werden.

Nach einer Prognose dürften die Sanierungskosten bei rund 1,2 Millionen Euro liegen. An Zuschüssen wird eine Million Euro erwartet. 200 000 Euro würden dann bei der Gemeinde als Eigenanteil verbleiben. Der Gemeinderat stimmte der Maßnahme in seiner jüngsten Sitzung unter der Bedingung zu, dass die erhofften Zuschüsse bewilligt werden.

Als Schulgemeinde hat Wilhelmsdorf vielfältige Aufgaben zu stemmen. Im Bildungszentrum läuft die Planungsphase für eine Erweiterung des Gymnasiums, für die nach derzeitiger Kalkulation knapp sieben Millionen Euro aufgebracht werden müssen. Ab 2017 soll es einen Neubau für die Realschule geben, der vorsichtig auf rund fünf Millionen Euro Kosten geschätzt wird. Unabhängig davon war es der Gemeinde bewusst, dass die Sanierung der Grundschule unabdingbar ist.

„Durch das Dach und die Fenster regnet es schon herein“, beschrieb Bürgermeisterin Sandra Flucht drastisch die Lage an beiden Häusern. Weiterhin stehen die energetische Sanierung der Fassade und der Einbau einer Lüftungsanlage am Hauptgebäude an. Nicht zuletzt muss die WC-Anlage im Dachgeschoss erneuert werden. In der alten Grundschule ist das Dach schadhaft und muss, um Folgeschäden zu vermeiden, dringend erneuert werden. Die frühere Hausmeisterswohnung wird zwischenzeitlich zur Betreuung der Schüler in der Zeit zwischen Vormittags- und Nachmittagsunterricht genutzt. Sie muss jetzt dringend an diese Gegebenheiten angepasst werden, führte Ortsbaumeister Wilhelm Birkhofer in seinem Vortrag aus. Nicht zuletzt müssen im Keller verlegte Abflussrohre dringend erneuert werden.

Über Finanzierungsmöglichkeiten informierte Kämmerer Stephan Gerster. Im Entwurf des Haushaltplans für 2019 sind schon einmal 120 000 Euro angesetzt. Bei Verwirklichung des Gesamtpakets müsste die Gemeinde zusätzliche Eigenmittel in Höhe von 80 000 Euro aufbringen. Dieses Geld ist vorhanden, wenn die Zuführung zu den liquiden Mitteln verringert wird.

Gespräche mit dem Regierungspräsidium

Mit der Kostenprognose in der Hand führte Gerster Gespräche mit dem Regierungspräsidium Tübingen. Der zuständige Sachbearbeiter machte deutlich, dass die vorgesehenen Maßnahmen im aktuellen Schulsanierungsprogramm des Landes förderfähig sind. „Die Gemeinde wurde ermuntert, einen entsprechenden Antrag für das Jahr 2019 zu stellen“, brachte Gerster die positive Auskunft aus Tübingen mit. Gehofft wird auf einen Zuschuss von 600 000 Euro. Eine Entscheidung über eine Zusage und die Höhe von Fördermitteln wird im Laufe des ersten Halbjahres 2019 erwartet.

Ein weiterer Förderantrag soll auf Vorschlag der Verwaltung für eine Investitionshilfe aus dem Ausgleichsstock gestellt werden. „In einem Vorgespräch wurde unser Ansinnen wohlwollend aufgenommen“, berichtete Gerster. Nach aller Erfahrung aus den Vorjahren sei mit einer Förderhöhe im Bereich von 400 000 Euro zu rechnen. Mit einem Bescheid wird im Juni 2019 gerechnet. „Der nach Ausnutzung der aufgeführten Fördermöglichkeiten verbleibende Anteil an Eigenmitteln scheint in der Haushaltsplanung 2019 schulterbar zu sein“, zeigt sich Kämmerer Gerster optimistisch.

Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Umsetzung der vorgeschlagenen Sanierungsmaßnahmen an den Gebäuden der Grundschule. Voraussetzung dafür ist aber, dass die erwarteten Zuschüsse auch in der angegebenen Höhe fließen werden.

Zahlen zur Grundschule

Die Grundschule Wilhelmsdorf wird in diesem Schuljahr von 171 Schülern besucht. Diese sind vollständig im Gebäude Schulstraße 2 untergebracht. Im Gebäude Wolfsbühl 11, gebaut 1954 als Grundschule und 1993 mit zwei weiteren Klassenzimmern erweitert, werden vier Klassenzimmer vom Gymnasium genutzt. 100 Schüler der Klassenstufen 11 und 12 sind hier dauerhaft untergebracht. Weitere 50 Zehntklässler nutzen die Räume ebenfalls, allerdings nur im Umfang von zwei Wochenstunden. Die ehemalige Hausmeisterwohnung in diesem Gebäude wird für die Schülerbetreuung benötigt.