Weihnachtsmusik am Gymnasium Wilhelmsdorf

Nach coronabedingter Pause war die Begeisterung am Weihnachtskonzert des Gymnasiums Wilhelmsdorf groß. Schülerinnen und Schüler musizieren gemeinsam mit ihren Lehrkräften und verbreiten Weihnachtsfreude in Wilhelmsdorf. „Das war ein echt schönes Konzert!“, sagte ein Vater voller Überzeugung, als er nach dem Konzert den Bürgersaal verließ. Und mit ihm dachten es wohl die allermeisten Besucher, wenn man vom Applaus Rückschlüsse über das Gefallen schließen darf.

Im mit Kerzenlicht dekorierten Bürgersaal begrüßten zu Beginn die Hauptverantwortlichen Lehrerinnen Regine Krause (Querflöte), Oxana Kolomiets (Cembalo) und Aline Hertsch (Gitarre) die Besucher, die sich zum Weihnachtskonzert eingefunden hatten. Endlich, nach zwei Jahren war es wieder möglich, solch ein Adventskonzert stattfinden zu lassen! Bis zum letzten Sitzplatz war der Saal gefüllt. Und was für eine Vielfalt bot sich ihnen, was für Talente zeigten sich.

Die Schülerinnen und Schüler der Unterstufe waren mit Eifer und Aufregung dabei. Die 6c erfreute die Herzen nicht nur ihrer Eltern mit ihren Stücken (Dona nobis pacem, We wish you a merry Christmas). Die 5b begeisterte mit „Lichter der Weihnacht“, die 5c mit dem lustig-peppigen Song „Tausend tolle Plätzchen“, die 6a ließ aufhorchen mit ihrem netten „Weihnachtswünsche-Rap“ - die 7er ebenso mit dem Kanon „Ding Dong bells“.

Traditionelle Weihnachtslieder fanden sich ebenso wie neuere. Ruhige und rhythmische Stücke wechselten sich ab, in ähnlicher Weise die Art der Musikinstrumente. Die drei Solisten (Fridolin Lange (5a) Veehharfe, Johanna Ebert (K1) Klavier, Kevin Triebel (K2) Klavier) beeindruckten durch ihr Können und einfühlsames Spielen. Gegen Ende trat das beeindruckende Bläserensemble auf und präsentierte „Traditional Christmas Fayre“, gefolgt vom wohlklingenden Vokalensemble samt Band. Zum Schluss lauschten alle bei „Night of Silence“ dem Schüler-/Lehrerchor, in dem auch der Schulleiter Herr Dörmann mitsang, der sich zuvor sehr herzlich bei allen Mitwirkenden – und besonders bei den Verantwortlichen – bedankt hatte.

Zu Recht! Ja, es war ein wirklich schönes Konzert, ein schöner Abend, an dem tatsächlich etwas von adventlicher und weihnachtlicher Stimmung im Saal und bei manchen wohl auch in den Herzen aufkam.