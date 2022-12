Weihnachtliches Kirchenkonzert in Esenhausen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach dreijähriger pandemiebedingter Konzertpause gab es ein gemeinsames Konzert vom Musikverein Wilhelmsdorf-Esenhausen und dem Kirchenchor Esenhausen im voll besetzten Gotteshaus St. Martinus. Mit Vivat, einem Hymnus an das Leben und die Natur, eröffnete der Musikverein feierlich den Konzertabend. Auf Siracusa, einem Werk, welches die historische italienische Stadt Syrakus mit all seinen Höhen und Tiefen beschreibt, folgte Toni Reiss, der mit seinem Solo „Brennende Herzen“ das Publikum verzauberte. Nicht weniger begeisterte der Kirchenchor die Zuhörer durch Ausdrucksstärke, Dynamik und Präzision mit seinem ausgewählten Repertoire. Mit „Wir warten auf das Licht“, einem zeitgenössischen Lied, wurde dem Publikum die gesamte Bandbreite Ihres Könnens geboten. Nach weiteren musikalischen Highlights der Musikkapelle wie „Alpine Inspirations“, welches die Zuhörer auf eine Wanderung zur Spitze eines Berges entführte, sowie „The Glory of Love“, einem Opernstück, gab es noch zwei gemeinsame Arrangements beider Vereine. Thomas Zimmermann, der sowohl den Chor als auch das Orchester leitete, hatte mit stimmungsvollen adventlichen Liedern wie „Tochter Zion“ und „Tauet Himmel den Gerechten“ die passenden Zugaben parat.

Im Anschluss verweilten die Konzertbesucher/-innen bei Glühwein, Punsch und netten Gesprächen noch eine Weile vor der Kirche. Ein herzliches Dankeschön für den großartigen Applaus und die Spenden, die wir vom Publikum an diesem Abend erfahren durften.