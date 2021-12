Wegrollendes Auto sorgt für einen hohen Sachschaden

Weil eine 33-Jährige ihren Mazda in einer abschüssigen Einfahrt in der Riedhauser Straße nicht ordnungsgemäß gegen Wegrollen gesichert hat, hat sich dieser am Dienstag gegen 11.30 Uhr selbstständig gemacht.

Der Pkw rollte gegen ein Garagentor, durchschlug dieses und beschädigte das Inventar im Innern der Garage, teilt die Polizei mit. Zur Bergung des Wagens muss zunächst das Garagentor ausgebaut werden. Der Sachschaden wird auf rund 20 000 Euro beziffert.