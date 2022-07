Waldbühne Zußdorf lädt zum Alpen-Film-Festival ein

Das Alpen-Film-Festival ist am Sonntag, 17. Juli, ab 21 Uhr zu Gast im Rahmen des Open-Air-Kino-Wochenendes der Waldbühne in Zußdorf. Fünf Bergfilme nehmen das Publikum mit auf eine bildgewaltige Reise in die Welt des modernen Alpinismus. Mit zwei der besten Alpinisten durch die sechs großen Nordwände der Alpen. Extremskifahren in steilen Nordkaren. Zu Gast bei Hüttenwirten in der einsamen Schobergruppe im Nationalpark Hohe Tauern. Ein winterlicher Roadtrip durch die Bayerischen Alpen. Das liebevolle Porträt des Bergsteigers, Fotografen und Schriftstellers Reinhard Karl. „Wir haben darauf geachtet, dass in unseren Filmen keine überbordende Action oder Produktwerbung gezeigt wird. Dafür sind Filme dabei, die dazu anregen, die Touren selber zu probieren.“, so Festivalleiterin und Bestseller-Autorin Sandra Freudenberg über das 120-minütige Programm. Einlass ist ab 20 Uhr. Es gibt ein kulinarisches Angebot. Mehr unter www.waldbuehne-zussdorf.de und unter www.alpenfilmfestival.de. Foto: Veranstalter