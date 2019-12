Waldbühne Zußdorf für Amateurtheaterpreis nominiert

Das Stück „WaldBusBlues“ von Thomas Beck, das im Jahr 2017 auf der Waldbühne Zußdorf gezeigt wurde, hat es unter die ersten drei Plätze in der Kategorie Freilichttheater in Baden Württemberg geschafft. Die Vorstände der Waldbühne Zußdorf, Birgit Russ, Thomas Gebhardt und Martin Knaus nahmen Anfang November an der Preisverleihung in Winnenden teil und nahmen die hohe Auszeichnung mit Freude entgegen. Insgesamt wurden der ehrenamtlichen Jury 40 Bewerbungen via Video eingereicht. Erster Preisträger wurde das Theater aus Häg-Ehrsberg im Schwarzwald. Foto: Paul Silberberg