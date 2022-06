Einen Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro hat ein Unbekannter an einem VW-Bus hinterlassen, der im Zeitraum zwischen Freitagmittag und Montagmorgen in einer Parkbucht in der Panoramastraße abgestellt war. Das teilt die Polizei mit. Weil der Unfallverursacher nach der Kollision geflüchtet ist, hat der Polizeiposten Altshausen die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden telefonisch unter 07584 / 921 70 entgegen genommen.