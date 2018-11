Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro hat ein unbekannter Täter im Zeitraum von Donnerstag, 21.30 Uhr bis Freitag, 8 Uhr, auf einem Parkplatz in der Zußdorfer Straße verursacht. Laut Polizeibericht wurde dort ein abgestellter VW-Bus mit einem unbekannten Gegenstand demoliert. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weingarten unter der Telefonnummer 0751 / 8036666 in Verbindung zu setzen.