„Von Feuerland bis Alaska“: Show in Wilhelmsdorf

In der Wunder-Welten-Reihe Bodensee-Oberschwaben wird Günter Wamser am Sonntag, 29. Dezember, um 16 Uhr in der Riedhalle Wilhelmsdorf in einer Live-Reportage auf Großleinwand zum Thema „Von Feuerland bis Alaska: 20 Jahre unterwegs mit Pferden“ zu Gast sein. Laut Ankündigung des Veranstalters durchquerte Wamser die Landschaften von den Steppen Patagoniens über die Bergwelten der Anden und Rocky Mountains, die Tropen Mittelamerikas bis hinauf in die Weiten Kanadas und Alaskas. Er erlebt die Faszination von Weltabgeschiedenheit und Freiheit. Seine Tiere hätten seiner Reise das ganz besondere Gepräge gegeben: Sie forderten Geduld und Aufmerksamkeit und gaben das Tempo vor. Der Einlass zur Live-Reportage ist um 15.30 Uhr. Tickets gibt es bei allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen sowie online unter WunderWelten.org