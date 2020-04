Von der Schule ist nur noch ein Schuttberg übrig

Ein architektonisches Vorzeigeobjekt ist sie sicherlich nicht gewesen, die Anfang der 70er-Jahre in Wilhelmsdorf erbaute Gotthilf-Vöhringer-Schule (GVS). Der Betonklotz mit einer Höhe von 27 Metern fiel den Besuchern der Gemeinde aus den Zubringerstraßen von den Höhen aus Richtung Ravensburg oder Fleischwangen immer ins Auge. Und doch werden die Abbrucharbeiten seit Wochen von der Bevölkerung mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Das Hochhaus ist jetzt Geschichte. Der komplette frühere Schulbereich wurde dem Erdboden gleich gemacht.

Derzeit wird mit Hilfe einer transportablen Recyclinganlage der Bauschutt in kleine Teile geschreddert. Mit dem Material werden die weitläufigen Kelleranlagen aufgefüllt. Damit muss verhältnismäßig wenig Abbruchmaterial von der Baustelle abgefahren werden. Wenn das Gelände eingeebnet ist, wird die Fläche mit bereits angefahrenem Boden aufgefüllt und angesät. Die Anwohner des südlich gelegenen Wohngebiets freuen sich jetzt schon, wenn wieder eine direkte fußläufige Anbindung in Richtung Dorfzentrum am Saalplatz freigegeben wird. Das Foto zeigt die Arbeiten Anfang April.