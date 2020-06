Vodafone-Antrag in Wilhelmsdorf war ein großes Missverständnis

Der Kommunikations-Konzern Vodafone zeigt kein glückliches Händchen, wenn es um die Beziehung zu den Kunden und der Gemeinde Wilhelmsdorf geht. So musste sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mit einem Antrag befassen, der für Verärgerung sorgte.

Vodafone wollte sich eine Verlängerung der Standzeit einer als Notlösung gedachten temporären Basisstation oberhalb der Ortschaft Zußdorf bis Ende 2022 genehmigen lassen. Der Antrag wurde abgelehnt. Als die „Schwäbische Zeitung“ bei Vodafone nachhakte, stellte sich alles als großer Irrtum heraus. Die Angebote im Mobilfunknetz sollen jetzt doch, wie früher zugesagt, ab Juli oder August vom neuen Mobilfunkmast innerhalb der Gemeinde am Öschweg abgestrahlt werden.

Die Posse rund um die Mobilfunkversorgung in der Gemeinde Wilhelmsdorf füllt zwischenzeitlich Ordner. Zur Vorgeschichte: Die drei großen Anbieter Telekom, Vodafone und Telefonica funkten vom 27 Meter hohen Gebäude der ehemaligen Gotthilf-Vöhringer-Schule und versorgten ihre Kunden mit ihren Diensten.

Das änderte sich Ende 2019, als begonnen wurde, das Hochhaus abzureißen und deshalb die technischen Anlagen abgeschaltet wurden. Schon Monate zuvor hatte die Gemeinde nach Diskussionen im Gemeinderat mit Bürgern und Vertretern der Mobilfunk-Bürgerinitiative nach einer Alternative gesucht. Der neue Standort wurde neben den Anlagen der Deutsche Telekom am Öschweg innerhalb der Ortsgrenzen gefunden. Der Dienstleister Deutsche Funkturm GmbH errichtete einen 35 Meter hohen Betonmast. Alles schien geregelt zu sein.

Massive Störungen seit Ende November 2019

Doch weit gefehlt. Als die alten Anlagen abgeschaltet wurden, traten Ende November 2019 massive Störungen im Mobilfunknetz in und rund um Wilhelmsdorf auf. Während die Telekom am 17. Dezember wieder am Netz war, gefolgt am 20. Dezember von Telefónica Germany mit dem O2-Netz, fehlt für Vodafone weiterhin die technische Anbindung an den neuen Funkmasten am Öschweg mit den modernen Sendeanlagen.

Als Grund der Störungen wurden von der Telekom Missverständnisse im Verfahren der Verlagerung und des Neuanschlusses der Technik der Sendeanlagen genannt. Von dieser Technik sind die anderen Mobilfunkanbieter abhängig, wie Vodafone auf Anfrage erklärte. Ein Zeitpunkt, wann die Probleme aufhören, konnte Konzernsprecher Volker Petendorf nicht nennen.

Die Sendeanlagen von Vodafone seien auf dem neuen Masten planmäßig installiert worden. „Geplant war von uns ein nahtloser Übergang vom alten auf den neuen Standort. Wir haben rechtzeitig die modernste Technik eingebaut. Künftig werden wir auch mit der schnellen LTE-Technik arbeiten“, versicherte Petendorf. Zum Bedauern von Vodafone habe die rechtzeitige Anbindung an das weltweite Kommunikationsnetz nicht rechtzeitig realisiert werden können. Die Anbindung wird von der Deutsche Telekom bereitgestellt.“

Mobile Basisstation seit März

Wochen gingen ins Land und die Vodafone-Angebote blieben mangelhaft. Es kursierten Gerüchte, dass erst im August 2020 mit einer Verbesserung der Lage zu rechnen sei, die dann konkrete Formen annahmen. Noch im Dezember machte sich Vodafone Gedanken darüber, übergangsweise eine mobile Basisstation zu errichten.

Dieses Projekt wurde immer wieder verschoben, da es Anzeichen gab, dass die bestellte Glasfaserleitung im Januar zur Verfügung stehen könnte. Zu diesem Schritt entschied sich Vodafone dann doch. Am 9. März wurde die Basisstation beim Gaspumpwerk oberhalb von Zußdorf in Betrieb genommen. Ein Ende des Provisorium wurde wiederum für Juli oder August angekündigt.

Empörung und Ablehnung

Zur allgemeinen Überraschung trudelte jetzt bei der Gemeinde ein Antrag von Vodafone ein, die Genehmigung für die temporäre Basisstation bis Ende 2022 zu verlängern. Im Gemeinderat stieß das Ansinnen auf Empörung und fast einmütige Ablehnung.

Willi Metzger von der Liste „gemeinsam aktiv“ wetterte: „Ich empfinde das Verhalten von Vodafone als völlig daneben. Ich bin vom Verhalten dieses Versorgers total enttäuscht.“ Bürgermeisterin Sandra Flucht stellte sich an seine Seite: „Das ist kein Geschäftsgebaren. Wir hatten uns mit allen drei Mobilfunkanbietern darauf geeinigt, dass diese gemeinsam vom neuen Masten senden.“ Sie habe nach Eingang des Antrags Kontakt zu Vodafone gesucht, jedoch keine klare Aussage über die Hintergründe erhalten.

Völlig unötig

Dass die ganze Diskussion unnötig war, ergaben Nachfragen der „Schwäbischen Zeitung“ bei Vodafone. Dort heißt es: „Der Antrag an den Gemeinderat war überhaupt nicht notwendig und wurde durch ein Missverständnis bei unserem Dienstleister gestellt.

Hierfür bitten wir den Gemeinderat um Entschuldigung. Tatsächlich ist unser Ersatzstandort seit Anfang Mai auch mit LTE in Betrieb. Die Telekom hat die Leitung geliefert, die für die LTE-Anbindung erforderlich war. Die mobile Station wird Anfang Juni zurückgebaut und zu ihrem nächsten Einsatzort gefahren. Dieses ist bereits beauftragt.“