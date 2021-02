Vespertüten und Telefongespräche werden gern angenommen.

Der Auftakt der Aktion „Vesperkirche unterwegs“ am Montag war hoffnungsvoll. Das durch die Corona-Pandemie völlig veränderte Konzept scheint angenommen zu werden. Gab es in den früheren Jahren seit 2008 immer ein gemeinsames Mittagessen mit Gesprächen, ist es heute wegen den Kontaktbeschränkungen steriler. Angeboten werden Vespertüten zum Mitnehmen, gerne auch für andere Menschen, die einsam sind und sich nicht aus dem Haus können oder sich nicht trauen. Außerdem werden Telefongespräche und zeitlich begrenzte Brieffreundschaften vermittelt.

Abholer im Minutentakt

Zu Beginn am Montag um 11 Uhr kamen die Menschen, die sich eine oder mehrere Vesperboxen abholen wollten, im Minutentakt zum Gemeindehaus in Wilhelmsdorf. Im Außenbereich ist der Warteraum. Dann öffnet sich ein Fenster und einer der vielen freiwillige Helfer Robert Wiedmayer reicht eine oder auch mehrere Vesperboxen in den Außenbereich des Gemeindehauses. Einer der ersten Abholer war Frieder Mader aus Tafern, der sich über die Gabe freute und auch eine freiwillige Spende hinterlegte. Schon in früheren Jahren war er Besucher der Vesperkirche in Ravensburg, wo er auch schon als Helfer mit der Freiwilligen Feuerwehr Wilhelmsdorf beim Verlegen der Böden in der Kirche im Einsatz war.

Die wirklich erste Empfängerin einer Vesperbox war am Sonntag im Eröffnungsgottesdienst im Betsaal symbolisch die Wilhelmsdorfer Bürgermeisterin Sandra Flucht. Sie kam ebenso wie Pfarrer Ernest Ahlfeld auch zum Auftakt der Aktion und ließ sich von Sabine Löhl, Vorsteherin der Brüdergemeinde, durch die Räume führen, die für die Vesperkirche in den kommenden zwei Wochen zur Verfügung gestellt werden. Sie konnte sich davon überzeugen, dass die „Vesperkirche unterwegs“ offen für alle ist und dass es Begegnungen mit Abstand geben kann.

Sich für Hilfe öffnen

Wie beeindruckt Sandra Flucht von dem ist, was hier geleistet wird, zeigen ihre Äußerungen im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“: „Die Vesperkirche bringt ans Licht, was sonst oft häufig verborgen bleibt – die materielle aber auch seelische Not vieler Menschen unter uns. Sie soll ein Hoffnungslicht sein für diejenigen, die sich sonst oft vergessen fühlen. Das ist ein wichtiges Anliegen, das ich nur unterstützen kann. Ich hoffe, dass sich viele Menschen trauen, das Angebot anzunehmen und sich für die Hilfe öffnen - denn genau das ist das Ziel der vielen Menschen, die sich für die Vesperkirche engagieren und denen ich dafür sehr dankbar bin.“ Ergänzend sagte die Bürgermeisterin: „Gerade im Hinblick auf die anstehende Fastenzeit bietet die Vesperkirche auch Gelegenheit, sich mit dem eigenen Wohlstand auseinanderzusetzen, sich dessen bewusst zu werden und sein eigenes Sozial- und Konsumverhalten zu überdenken.“

Hausherrin Sabine Löhl, Vorsteherin der Brüdergemeinde Wilhelmsdorf, zeigte sich dankbar über all die Helfer, die in den kommenden zwei Wochen für ihre Mitbürger da sind. „Ich finde es genial, wie viele unserer Mitglieder hier mitarbeiten.“ Täglich sind seit Montag sechs ehrenamtliche Helfer im Einsatz. Einer bereitet die frischen Brote mit Wurst, Käse oder beiden Auflagen zu, einer verteilt die Pakete durch das Fenster, zwei sind mit Telefonangeboten beschäftigt und ein Mitarbeiter ist für die Brieffreundschaften zuständig. Nicht zuletzt gibt es einen Fahrer, der für den Nachschub sorgt und Vesperboxen auf Wunsch in Wohnungen ausliefert.

Zahlreiche Vespertüten verteilt

Während in Wilhelmsdorf in den ersten zehn Minuten neun Pakete abgegeben wurden, wurden schlussendlich am ersten Tag 49 Vespertüten verteilt. Noch mehr waren es im ehemaligen Haus der Diakonie in der Eisenbahnstraße in Ravensburg. Hier wechselten 74 Pakete auf die andere Seite. Projektleiterin Vanessa Langs Kommentar am Nachmittag: „Wir sind total begeistert, wie viele Personen die Vesperkirche in Wilhelmsdorf besucht haben. Auch die Telefonanrufe kamen gut in der Gemeinde an. Bei der Andacht um 14 Uhr waren etwa zehn Personen dabei. So kann es weitergehen.“