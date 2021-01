„Vesperkirche unterwegs“ gestartet

Die „Vesperkirche unterwegs“ im Kreis Ravensburg ist ab Montag, 1. Februar, 11 Uhr mit Leben erfüllt. Bei einem Gottesdienst im Betsaal der Brüdergemeinde in Wilhelmsdorf am Sonntag wurde der offizielle Startschuss für eine Aktion gegeben, die erstmals vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie ein völlig anderes Gesicht hat, wie seit der Erstauflage im Jahr 2008. Bis zum 13. Februar werden täglich von 11 bis 14 Uhr kostenlose Vesperpakete am Gemeindehaus Wilhelmsdorf und am ehemaligen Haus der Diakonie, Eisenbahnstraße 49 in Ravensburg, angeboten. Der ursprünglich angedachte Mitveranstalter in Leutkirch hatte sich zurückgezogen. Hier soll es im Sommer eine Vesperkirche der anderen Art geben.

Vor dem Hintergrund aller Einschränkungen bei Versammlungen zeigte sich der Betsaal gestern gut gefüllt, wie der Wilhelmsdorfer Pfarrer Ernest Ahlfeld hervorhob. Die Vesperkirche solle mit dem Wort Gottes eröffnet werden. Einleitend betonte Ahlfeld, dass mit dem Angebot der Vesperkirche sicherlich nicht die Not insgesamt behoben werden könne. „Aber vielleicht fließt Liebe in die Seelen der Menschen in diesen schwierigen Zeiten.“

Pfarrer Ralf Brennecke, Geschäftsführer des Diakonischen Werks Oberschwaben Allgäu Bodensee, ging in seiner Predigt unter anderem auf die aktuelle Corona-Situation ein. Welche Nachrichten sind „fake news“, welchen Information könne man glauben, fragte er. „Was ist wahr, was ist richtig?“ Er rief dazu auf hinzugehen, Fragen zu stellen und Antworten zu bewerten. Es müsse möglich sein Antworten darauf zu bekommen, was derzeit bei der Bewertung der Corona-Ausbrüche Tatsache ist und was genauer hinterfragt werden könnte und müsste.

Brennecke berichtete in seiner Predigt, bezogen auf die vorbereitenden Gespräche zur Vesperkirche, dass im Mittelpunkt nicht stand, ob es Armut und Not in Wilhelmsdorf gibt, die durch die Aktionen der Vesperkirche gelindert werden könnten. Es habe sich die Frage gestellt, ob die Menschen sich trauen zu kommen um sichtbar zu werden. Im Mittelpunkt soll die Gemeinschaft stehen. Im Gottesdienst wurde auch gesagt, dass man sich wünsche, dass Menschen für sich eine Vespertüte holen und eine zweite für einen Bekannten mitnehmen und hinbringen, der nicht kommen will oder kann. Vielleicht könne hier und da, was zu zweit ja erlaubt sei, sogar ein gemeinsames Vesper genossen werden. „Wir sollten den Blick auf unsere Mitmenschen richten, ob als Helfer oder Besucher, und die Angebote der Vesperkirche annehmen. „Machen wir unser Leben in den kommenden zwei Wochen der Vesperkirche heller“, rief Brennecke zu mehr Mitmenschlichkeit auf.

Nach gemeinsamen Fürbitten, gesprochen von den Pfarrern Ahlfeld und Brennecke, Vanessa Lang, Projektleiterin der Vesperkirche, sowie Diakon Gerd Gunßer, Urgestein als Macher von der ersten Stunde der Vesperkirche in Oberschwaben, ging Letzterer noch auf einige Einzelheiten zum Projekt „Vesperkirche unterwegs“ ein. „Die Banner dazu hängen in Wilhelmsdorf und in Ravensburg. Alles ist vorbereitet.“ Auch in Pandemiezeiten sei es wichtig, die Vesperkirche als einen Lichtblick in schwierigen Zeiten anzubieten. Insbesondere schloss er in seinen Dank alle Mitarbeiter an diesem Projekt ein.

Pfarrer Ahlfeld ergänzte in seinem Schlusswort anknüpfend an die Worte seiner Vorredner: „Holen Sie sich eine Vesperbox auch für einen Mitmenschen als kleinen Gruß der Liebe.“ Zuvor hatte er schon jenseits des Gottesdienstes gesagt, dass das Annehmen der Vespertüte kein Zeichen von Armut sei. Es sei aber die Möglichkeit, sich in kleinstem Kreis auszutauschen und die Einsamkeit bei allen Einschränkungen von Corona ein klein wenig aufzuweichen, ohne gegen Regeln zu verstoßen.

Wer sein Haus nicht verlassen kann, wird von ehrenamtlichen Helfern auch gerne beliefert. Anmeldungen für eine Lieferung der Pakete an die Haustüre werden über folgende Nummer angenommen: 0151 26347894. Tägliche Andachten finden jeweils um 14 Uhr mit ausreichend Abstand im Betsaal Wilhelmsdorf und im Haus der Diakonie Ravensburg statt. Sie werden von Gemeindegliedern, Gemeindepfarrern und den Organisatoren gehalten.

Über das kostenlose Essensangebot hinaus, setzt die Vesperkirche auf Begegnungen anderer Art: Unter dem Motto „Ich sehe Deine Not“ soll es auf den Veranstaltungszeitraum befristete Brieffreundschaften und Telefongespräche geben. An den Pfarrämtern kann der Wunsch hinterlassen werden, einen Brief von Ehrenamtlichen der Vesperkirche zu erhalten. Dieser wird dann nach Hause geschickt. Direkter Kontakt soll auch über Telefongespräche möglich sein.

Die „Vesperkirche unterwegs“ ist ein rein spendenfinanziertes Projekt und wird gemeinsam von der Diakonie Oberschwaben Allgäu Bodensee und der Johannes-Ziegler-Stiftung, der Stiftung der Zieglerschen, veranstaltet.