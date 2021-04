Versuchter Diebstahl aus Kirche

Ein Unbekannter hat am Sonntag zwischen 10.30 und18 Uhr versucht, in der Kirche in der Zußdorfer Straße in Wilhelmsdorf das Behältnis für Opferlichter, Kasse und Geldspenden von der Wand zu reißen. Dabei verursachte er laut Bericht Sachschaden.

Der Polizeiposten Altshausen ermittelt wegen des Versuchs des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Telefonummer 07584/92170 zu melden.