Verlust ihrer Badeinsel trifft die Vereinsmitglieder hart

Heinz Werner ist Vorsitzender des Vereins zum Erhalt des Lengenweiler Sees in Wilhelmsdorf. Und Heinz Werner ist ein Freund klarer Worte. Dies wurde am Mittwochabend wieder deutlich, als es in der Mitgliederversammlung seines Vereins über die tags zuvor vom Gemeinderat beschlossene Umwidmung des bisherigen Naturfreibads in eine Badestelle ging (wir berichteten).

In seinem Bericht wurde sehr deutlich, dass er sich in die Diskussion im Vorfeld der Entscheidung des Rates wenig oder sogar gar nicht eingebunden sah. Ganz so war es aber offenbar nicht. In diesem Punkt korrigierte ihn im Verlauf der kontroversen Debatte sein Stellvertreter Josef Ruff. Dieser ist hauptberuflich Hauptamtsleiter der Gemeinde Wilhelmsdorf und in dieser Eigenschaft seit rund 30 Jahren mit der Badthematik vertraut. Er betonte, dass er in einer Vorstandssitzung durchaus über die aktuelle Entwicklung in Sachen Lengenweiler See berichtet habe. Außerdem sei der Vorsitzende bei der Ortsbegehung mit dem Gutachter mit dabei gewesen.

Letztlich machte sich die Hauptkritik Werners an der Tatsache fest, dass er erst am Tag der Mitgliederversammlung Einblick in das umfangreiche Gutachten erhielt, das als Grundlage für den Beschluss pro Badestelle diente. Durch den dann möglichen Verzicht auf eine teure Badeaufsicht verspricht sich die Gemeinde erhebliche Einsparungen im Haushalt.

7500 Euro für neue Aktivitäten bekommt der Verein zurück

Bürgermeisterin Sandra Flucht betonte, dass es mit der Ausweisung des Sees als Badestelle klare Regelungen gebe und für Badegäste fast alles so bleibt wie bisher gewohnt. Schmerzhafte Einschränkung sei sicherlich die Notwendigkeit, die erst vor zwei Jahren für 15 000 Euro angeschaffte Badeinsel aus dem See entfernen zu müssen, um allen gesetzlichen Vorgaben nachzukommen. Flucht gab aber auch ein Versprechen ab: „Das Geld, das der Verein für die Plattform aufbrachte, werden wir für neue Aktivitäten zurückgeben.“ Es handelt sich dabei um 7500 Euro. Sie sprach die Hoffnung aus, dass der Verein und die Gemeinde gemeinsam den neuen Weg beschreiten können.

Von Vereinsseite aus wurde argumentiert, dass die Badeinsel vor allem auch für Menschen gedacht sei, die hier beim Schwimmen im See einen Ort des Ausruhens und Kräftesammelns vorfanden. Angeregt wurde, ob nicht anstelle der Badeinsel wenigstens Bojen fest angebracht werden könnten, an denen die Schwimmer einen Halt finden, sollten sie ihn benötigen. „Ich nehme dieses Anliegen auf. Wir werden es prüfen“, versprach Bürgermeisterin Flucht. Da künftig keine Badeaufsicht vorhanden und auch der Kiosk nicht mit einem Mitarbeiter besetzt sein wird, kam die Frage auf, wer tagsüber ein Auge auf die Liegewiese sowie Umkleidekabinen, Duschen und Toiletten werfen könnte. Der Bauhof wird morgens nach dem Rechten sehen. „Vielleicht wäre jemand aus dem Verein bereit, stundenweise auf dem Platz präsent zu sein“, stellte Josef Ruff eine Überlegung in den Raum. Der Gedanke stieß auf Zustimmung.

Gesucht wird jemand, der gegen eine kleine Aufwandsentschädigung diese Aufnahme übernehmen könnte. In diesem Zusammenhang wurden auch Befürchtungen laut, dass auf dem Badegelände nachts wilde Feste gefeiert werden könnten. Auch darauf müsse ein Auge geworfen werden, hieß es aus der Runde. Bei seinem Beschluss zum Status des Lengenweiler Sees wurde vom Gemeinderat festgelegt, dass der Kiosk an eine Betreiberfirma aus Illmensee verpachtet werden soll. Diese würde im Kiosk Automaten mit Getränken, Eis und Snacks aufstellen. Damit verbunden wären die Reinigungsarbeit in Umkleidekabinen, Duschen und Toiletten. Da der Verein sich kurzfristig nicht in der Lage sah, diese Aufgaben samt Angeboten im Kiosk zu übernehmen, wird jetzt der Pachtvertrag mit der Illmenseer Firma auf ein Jahr geschlossen. Am Ende der Saison werden dann die Erfahrungen mit der neuen Badestelle zusammengefasst und bewertet. Dabei soll der Verein mit einbezogen werden, so der allgemeine Wunsch.