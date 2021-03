Verein „Bienen Welten“ bereichert Wilhelmsdorf

Die Gemeinde Wilhelmsdorf ist um eine Organisation reicher. Gegründet wurde jetzt der Verein „Bienen Welten Pfrunger-Burgweiler Ried“. Räumlich ist der Zusammenschluss der Freunde von Bienen eng an das Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf angebunden. Hier entsteht derzeit weitgehend in Eigenleistung ein großzügiger Anbau an die bestehende Naturerlebnisschule. Bei der Gründungsversammlung wurden die Imker Frieder Guggolz (Esenhausen) und Hubert Müller (Stockach) als gleichberechtigte Vorsitzende gewählt. Müllers Bruder Arnold führt die Kassengeschäfte.

Honigbiene steht im Mittelpunkt

Über die Ziele des neuen Vereins wurden sich die zwölf Gründungsmitglieder schnell einig. Diskussionen gab es nur bei einigen Detailfragen. Die Satzung wurde letztlich einstimmig verabschiedet. An ihren Inhalten arbeitete maßgeblich auch Imker Josef Jung mit, der „Bienen Welten“ mit auf den Weg brachte. Zweck des Vereins ist es, zur Erforschung der Bienen und ihres Lebensraumes beizutragen. Dazu soll die Volks- und Berufsbildung gepflegt werden. Nicht zuletzt ist es ein wesentliches Anliegen des Vereins den Umweltschutz und die Landschaftspflege zu fördern.

Im Mittelpunkt der Vereinsarbeit steht dabei die Honigbiene. Aber auch den rund 500 verschiedenen Wildbienenarten sowie anderen Insekten wird ein Augenmerk gewidmet. Bereits heute gibt es eine Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule Weingarten und der Universität Hohenheim. Außerdem werden der Dialog und die Zusammenarbeit mit allen für die Natur- und Kulturlandschaft relevanten gesellschaftlichen Gruppen gesucht, wie es in der Satzung formuliert ist. Ein weiterer Vereinszweck ist das Ziel, altersgerechte Informations- und Erlebnisangebote für alle naturinteressierten Menschen zu bieten. Das breite Spektrum soll von der Kindertagesstätte bis hin zu Menschen im hohen Alter reichen.

Kooperation mit dem Naturschutzzentrum

Um all dies erreichen zu können, ist die enge Zusammenarbeit mit dem Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf von größter Bedeutung. Dies wird schon durch die enge räumliche Verknüpfung dokumentiert. Pia Wilhelm, Leiterin des Naturschutzzentrums, sieht in der Kooperation mit dem neuen Verein eine ganz wichtige und wertvolle Ergänzung zur Umweltbildung im Naturschutzzentrum. Das neue Bienen-Wirtschaftsgebäude von „Bienen Welten“ sei eine Ergänzung zu den bestehenden Schulungs- und Ausstellungsräumen. Den beteiligten Imkern sei es ein Anliegen, die Bedeutung von Bienen und Insekten für das Ökosystem deutlich zu machen. Das passe perfekt zu den Angeboten im Naturschutzzentrum, bei dem ebenfalls schon Kindergartenkinder an Umweltthemen herangeführt werden, führte Pia Wilhelm bei der Vorstellung der gemeinsamen Zusammenarbeit aus. Dabei werde auch dazu beigetragen, die Bedeutung der Bienen für die Natur erlebbar zu machen. Ganz aktuell wird in einer Studie darauf hingewiesen, wie wertvoll und unersetzlich die Leistungen von Bienen und Insekten bei der Bestäubung von Pflanzen sind.

Bürgermeisterin Sandra Flucht gratulierte dem neuen Vorstand und wünschte viel Erfolg bei der künftigen Vereinsarbeit. Dabei galt ihr Dank auch den Gründungsvätern für deren Engagement beim Ausbau des Raumes am Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf. Für dieses Anliegen flossen insgesamt 20 000 Euro aus dem Leader-Förderungsprogramm für Regionalentwicklung sowie aus dem Haushalt der Gemeinde. Am Ende der Versammlung entschieden die Gründungsmitglieder, dass der Jahresbeitrag bei 30 Euro liegen soll. Vergünstigungen gibt es für einzelne Gruppen. Über die Verwendung der Vereinseinnahmen werden Sabine Behr und Rolf Ibele als Kassenprüfer wachen.

„Bienen Welten“-Angebote

Der neue Wilhelmsdorfer Verein „BienenWelten Pfrunger-Burgweiler Ried“ will sechs Informationsblöcke für verschiedene Zielgruppen anbieten.

„Bienen Zauber“ ist ein Angebot für die Kleinen. Geboten werden erste Begegnungen mit dem Geschöpf Biene.

„Bienen Leben“ soll größeren Kindern Grundkenntnisse über das Zusammenleben und die Kommunikation im Bienenvolk vermitteln.

„Bienen Pflege“ wendet sich an junge und ältere Bienenfreunde. Hier geht es um vertiefende Kenntnisse zum Leben des Honigbienenvolkes und zur Bienenpflege.

„Bienen Lebenswelten“ sieht die Zielgruppe bei Studierenden, Bienenpfleger, Insektenfreunde und Naturfreunde. Die Teilnehmer sollen die Einflüsse von Natur- und Kulturlandschaft auf das Leben der Honigbiene und anderer Insekten beobachten und analysieren.

„Bienen Gesundheit“ geht in Richtung Freilandversuch und Forschung. Angesprochen werden damit Studierende, Bienenzüchter und Bienenpfleger, Ökoanbauverbände, Naturschutzverbände und am Thema interessierte Menschen allgemein.

„Bienen Forum“ bringt Experten zum Verein. Beleuchtet werden Eingriffe und Bewirtschaftungsmethoden in der Natur- und Kulturlandschaft. Dies in Zusammenhang mit dem Leben der Honigbiene sowie anderer Insekten und den Wildtieren.