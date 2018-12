Vandalismus artet aus: Gemeinde denkt über nächtlichen Sicherheitsdienst nach

Diese Vergehen wurden von der Wilhelmsdorfer Verwaltung aufgelistet: Eine Tischtennisplatte wurde mit einem Auto umgefahren. Schaden 2500 Euro. Zwei elektronische Schließzylinder an einem gemeindeeigenen Gebäude wurden zerstört. Schaden 1250 Euro. Schulgebäude und Schulgelände sind beliebte Ziele von Randalierern. Die Rede in der Liste ist von Zerstörungen und Schmierereien an Wänden, Fenstern und Türen. Dazu kommen Verwüstungen eines Pausenhofs und das Zerschlagen einer Uhr. An der Riedhalle beim Mensaeingang wurde die Holzvertäfelung beschädigt. Schaden: 600 Euro. Auf dem Gelände der Grundschule wurden drei Straßenlaternen zerstört. Schaden 1300 Euro.

Nicht zuletzt wurde ein Motorroller in einen Schultümpel geworfen. Das Wasser ist verunreinigt und muss vermutlich ausgetauscht werden. Die Schadenssumme ist noch unbestimmt. (gut)