Unified Volleyballer aus Wilhelmsdorf erspielen Gold

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Unified-Beachvolleyball Mannschaft der Sportkooperation TSG Wilhelmsdorf/ Die Zieglerschen startete in einen fantastischen ersten Spieltag mit drei Siegen in drei Spielen. Das erste Spiel am zweiten Tag (Gruppenphase) wurde gegen eine Delegation aus Italien mit 2:1 gewonnen. Im darauffolgenden Spiel gegen Braunschweig 2 erreichten die Wilhelmsdorfer ein klares 2:0. Auch Braunschweig 1 konnte am nächsten Tag nicht Punkte. In diesem Spiel holten sich die Spieler aus Oberschwaben die volle Punktzahl.

Im Halbfinale – vorletztes Spiel der Beachvolleyballer – gab es eine spontane Besonderheit. Die Braunschweiger 1 konnten nur mit drei Athleten antreten – es fehlte die Partnerin. Damit es eine faire Partie wurde, spielte der Partner der Wilhelmsdorfer Mannschaft nicht mit, obwohl er auf dem Feld stehen musste. Diese Idee kam aus den Reihen der Athleten, was wieder eine von vielen kleinen Gegebenheiten ist, die es fast nur im Sport für Menschen mit Beeinträchtigung gibt. Gewinnen möchte jeder Sportler, doch der Spaß am gemeinsamen Spiel ist dabei immer im Vordergrund. Das Spiel entschied die Sportkooperation mit 2:0 für sich. Für die Gold-Medaille spielte die Mannschaft gegen die Italiener und gewann mit einem klaren 2:0. Dadurch wurde die Spielstärke der Mannschaft einmal mehr bestätigt.