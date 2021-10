Unified Fußballer zu Gast beim TSG Hoffenheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Anfang Oktober fuhren 18 Sportler*innen der Sportkooperation TSG Wilhelmsdorf e. V./ Die Zieglerschen e. V. mit ihren Trainern nach Hoffenheim zur 8. Unified-Landesmeisterschaft Baden-Württemberg. Für die Dragons - in weiß spielend - ging es um die Titelverteidigung.

14 Fußballmannschaften, aufgeteilt in zwei Leistungsgruppen mit je sieben Teams, traten bei dem Kleinfeldturnier von Special Olympics Baden-Württemberg an. Die Unified-Dragons spielten in Gruppe 1, während sich die Unicorns in gelb gekleidet in Gruppe 2 bewiesen. Beide 7er-Mannschaften starteten mit Siegen in das Turnier. Die Kicker*innen von Heiner Stockmayer und Michael Kessler riefen durchgängig engagierte Leistungen hervor. Für die Dragons reichte es am Ende des Tages für den dritten Platz. Die Unicorns erreichten einen guten fünften Platz in ihrer Gruppe.

Trotz der Niederlagen und dem Titelverlust gab es rundum zufriedene Fußballer*innen. Im nächsten Jahr wird wieder um den Titel gekämpft.