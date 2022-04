Unified Fußballer beim DFB zu Gast

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Jahrestagung der Inklusionsbeauftragten unter dem Dach der Sepp-Herberger-Stiftung des Deutschen Fußball Bundes fand in der Landessportschule Ruit statt. Oliver Deutscher vom gastgebenden Württembergischen Fußballverband ließ es sich nicht nehmen, seinen Kolleg*innen ein „Leuchtturmprojekt“ aus Baden-Württemberg vorzustellen. Gemeint ist die Unified-Fußballmannschaft der FG2010WRZ, welche im offiziellen Ligabetrieb der Kreisliga B Reserve spielt. Zu finden ist sie im oberen Drittel der Tabelle.

Die beiden Trainer Meike Frei und Michael Kessler sowie Nico Rutzer als Spieler des Unified-Teams folgten der Einladung. In einer knapp 60-minütigen Präsentation zeigten sie, wie es funktionieren kann mit einer Unified-Mannschaft am Spielbetrieb teilzunehmen. Welche Möglichkeiten ein solches Projekt bietet, aber auch welche Herausforderungen und Hindernisse zu bewältigen sind. Bei der anschließenden Stadtführung in Esslingen und dem gemeinsamen Abendessen wurde intensiv diskutiert und Erfahrungen ausgetauscht. Es gab zahlreiche anerkennende und lobende Worte für das gesamte Fußball-Inklusionsprojekt der FG 2010 WRZ und der Sportkooperation TSG Wilhelmsdorf/ Die Zieglerschen.