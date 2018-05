Unerwarteter Zuschuss: Abenteuergelände für Kinder in Wilhelmsdorf rückt näher

Von einem „wunderschönen Zuschuss“ für ein Projekt beim Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf berichtete Bürgermeisterin Sandra Flucht zum Auftakt der jüngsten Gemeinderatssitzung. 155 000 Euro und damit deutlich mehr als erwartet bewilligte die Stiftung Naturschutzfonds für einen geplanten Naturparcours. Ein entsprechender Antrag war vor einem Jahr gestellt worden. Um das Projekt in Angriff nehmen zu können, geht es jetzt an die Suche nach weiterem Geld. Nach derzeitigen Berechnungen wird die geplante Anlage 285 000 Euro kosten. Der Gemeinderat hatte damals beschlossen, dass 90 Prozent der Kosten durch Zuschüsse abgedeckt sein müssen, bevor es an die Verwirklichung geht. Bei der Gemeinde würde dann ein Anteil von 28 000 Euro verbleiben. Sollte es nicht zu der Förderung von 90 Prozent der Kosten kommen, muss das Projekt laut Beschlusslage nochmals im Rat diskutiert werden.

Sponsoren für dieses Abenteuergelände für Kinder stehen offenbar bereit, wie Bürgermeisterin Sandra Flucht bei der Vorstellung des Vorhabens im Mai 2017 erläuterte. Das vorgesehene Gelände ist im Besitz der Gemeinde. Das Projekt soll ab Frühjahr 2019 umgesetzt werden. Notwendig wird jetzt noch eine Änderung des Bebauungsplans für das vorgesehene Gebiet.

Ziel des Engagements ist der Bau eines naturnah gestalteten Erlebnisgartens für Kinder. Dieser soll als Attraktion in unmittelbarer Nähe des Wilhelmsdorfer Naturschutzzentrums entstehen. Oberste Zielsetzung soll laut Projektbeschreibung „die Förderung des Bewusstseins für den seltenen Lebensraum Moor mit allen seinen Kreisläufen und den darin lebenden Tieren sein“. Im Naturschutzzentrum wird seit 2012 eine Dauerausstellung zum Themenkreis „Moor“ gezeigt. Dabei werden Besucher ab acht Jahren angesprochen. Für jüngere Kinder gibt es, außer einer Spielecke, kein passendes Angebot. Das soll sich durch die Spielfläche ändern.

Kinder lernen Tiere kennen

In der Planung sind verschiedene Stationen vorgesehen, an denen die Natur erfahren werden kann. Kinder zwischen zwei und zehn Jahren sollen hier spielerisch die Lebensweise ausgewählter Tiere, die im Pfrunger-Burgweiler Ried leben, kennenlernen. Es handelt sich dabei um die Sumpfschildkröte, den Frosch, den Biber oder den Storch. Ergänzend soll innerhalb der Aktionsfläche den Kindern die Entwässerung des Rieds und die laufende Renaturierung im Rahmen des Naturschutzgroßprojekts nahegebracht werden.

Spielerische Elemente und naturnahe Gestaltung führen nach dem Willen der Stiftung Naturschutzfonds dazu, dass die Kinder für Umweltthemen sensibilisiert werden. „Bereits im Kleinkindalter soll damit die Wichtigkeit des Moores und seiner Tiere erklärt werden“, wird in der Projektzielsetzung ausgeführt. Die spielerischen Erfahrungen können dann, so der Wunsch der Planer, bei einem anschließenden Spaziergang über den benachbarten Riedlehrpfad vertieft werden. Gehofft wird auf eine Bürgerinitiative, die sich bei entsprechender Fachbegleitung durch sachkundige Ingenieurbüros einbringt. So können die Bürger Wilhelmsdorfs, vor allem auch Kindergärten und Grundschule, in die Ideenfindung der Konzeption eingebunden werden.

Geplant ist, dass Handwerksunternehmen aus der Region für die Umsetzung beauftragt werden. Projektträger ist die Gemeinde Wilhelmsdorf in Kooperation mit dem Naturschutzzentrum.

Die Gemeinde wird Eigentümerin der Einrichtung und ist damit auch für die spätere Unterhaltung der Anlage zuständig.