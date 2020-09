Unbekannter wütet in Kirche in Wilhelmsdorf

Die Polizei sucht Zeugen einer Sachbeschädigung in der Kirche St. Antonius in Wilhelmsdorf, die sich am vergangen Samstag zwischen 13 und 16 Uhr zugetragen hat.

Wie laut Polizei jetzt erst angezeigt wurde, beschädigte ein Unbekannter zwei Weihwasserschalen und warf Prospekte auf den Boden. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Altshausen unter Telefon 07584 / 92170 in Verbindung zu setzen.