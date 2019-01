Ein Unbekannter hat am Montag gegen 14.45 Uhr in der Riedhauser Straße die Glasscheibe einer Eingangstür eingeschlagen oder eingetreten. Dabei entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von 300 Euro. einschlug oder eintrat. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Altshausen unter der Telefonnummer 07584 / 92170 zu melden.