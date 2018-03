Unbekannter stiehlt Smart-Phone und Bargeld

Im evangelischen Gemeindehaus in der Straße „Im Pfarrgarten“ in Wilhelmsdorf hat ein unbekannter Täter am Dienstag gegen 18 Uhr aus einem an der Garderobe abgelegten Rucksack ein Smart-Phone und Bargeld gestohlen. Das teilt die Polizei mit.

Laut Pressemitteilung handelt es sich um ein schwarzes Smart-Phone der Marke Samsung Galaxy A5 mit beiger beziehungsweise brauner Klapphülle. Aus einer Geldbörse entnahm der Täter neben rund 150 Euro Bargeld auch eine Bankkarte. Wie die Polizei berichtet, haben Zeugen einen etwa 17-jähriger Mann dabei beobachtet, wie er das Gebäude verlassen hat.

Der Unbekannte soll 1,70 bis 1,75 Meter groß sein und blonde, nach oben gestylte Haare haben. Er trug einen gelb/beigen Rucksack.