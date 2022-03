Unbekannter fährt in Wilhelmsdorf gegen VW Caddy und flüchtet

Rund 5000 Euro beträgt nach Angaben der Polizei der Sachschaden, den ein bislang unbekannter Audi-Fahrer am Mittwoch gegen 18.45 Uhr in der Riedhauser Straße in Wilhelmsdorf hinterlassen hat. Der Unbekannte musste laut Polizei beim Ausparken einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen und prallte dabei gegen einen geparkten VW Caddy. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weiter. Angaben eines Zeugen zufolge soll der Unbekannte mit einem schwarzen Audi A3 unterwegs gewesen sein, der ebenfalls beschädigt sein dürfte.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Telefon 0751 / 803 66 66 entgegen.