Unbekannte schmieren Hakenkreuz an Rohbau des Gymnasiums

Einen vierstelligen Schaden dürften Unbekannte verursacht haben, die zwischen Freitagabend und Mittwoch im Rohbau des Gymnasiums in der Pfrungener Straße in Wilhelmsdorf gewütet haben. Wie die Polizei mitteilt, drangen die Täter in der Zeit in den Rohbau ein und beschmierten im ersten Stock mehrere Wände mit Graffitis.

Hakenkreuz an Wand geschmiert

Weiter mischten sie aus den gelagerten Baumaterialien eine Gipsmasse an, schmierten diese auf die Wand und zogen ein Hakenkreuz in die Gipsmasse. Eine verschlossene Werkzeugkiste brachen die Täter mit roher Gewalt auf, stahlen nach bisherigen Erkenntnissen aber nichts.

Die Polizei hat Ermittlungen in der Sache aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07584/92170 zu melden.