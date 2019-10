Unbekannte brechen auf Pferdehof ein

Unbekannte haben aus der Scheune eines Pferdehofes in Pfrungen ein Fahrrad und Werkzeug geklaut. Die Besitzerin des Hofes erwischte die Diebe laut Mitteilung der Polizei auf frischer Tat.

Die Besitzerin eines Pferdehofes in der Wilhelmsdorfer Straße in Pfrungen hat am Freitagabend gegen 21.15 Uhr zwei Unbekannte in ihrer Scheune entdeckt. Als sie die beiden Männer ansprach, flüchteten sie mit einem Fahrrad. Die Männer hatten die Holztür zu einem Werkstattraum gewaltsam geöffnet und dort das weiß lackierte Mountainbike der Marke Corratec entwendet. Eine Kettensäge der Marke Husquarna und eine Handkreissäge der Marke Bosch werden seither ebenfalls vermisst. Der Wert des Diebesgutes beträgt laut Polizei etwa 2000 Euro. Die beiden Männer waren jeweils etwa 165 cm groß, und dunkel gekleidet, einer der beiden Tatverdächtigen trug eine hellbraune Lederjacke. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Altshausen unter der Telefonnummer 07584/92170 zu melden.