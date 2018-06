Unbekannte besprühen Hausfassaden

Sachschaden von über 1000 Euro haben unbekannte Täter über das vergangene Wochenende angerichtet, die die Fassade eines Geschäfts in der Riedhauser Straße sowie eines Gebäudes in der Pfrunger Straße mit dem Wort und der Zahl „Straßenbande 187“ sowie mehreren sexuellen Symbolen in schwarzer Farbe besprüht haben. Personen, die in der Zeit von Samstag bis Montag Verdächtiges in den beiden Straßen beziehungsweise der näheren Umgebung beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Altshausen, Telefon 07584 / 9217-0, zu melden.