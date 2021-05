Unbekannte beschädigen Bäume in Wilhelmsdorf

Wie jetzt erst angezeigt wurde, haben bislang Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag zwei Bäume auf einem Grundstück in der Zußdorfer Straße in Wilhelmsdorf beschädigt.

Die Unbekannten rissen laut Polizeibericht von den Jungbäumen alle Äste ab und beschädigten den Stamm. Der Sachschaden wird auf rund 800 Euro beziffert.

Personen, denen in der Nacht etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07584 / 92170 beim Polizeiposten Altshausen zu melden.