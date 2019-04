Unbekannte beschädigen VW-Transporter

Unbekannte Täter haben zwischen Gründonnerstag und Dienstag im Korntaler Weg in Wilhelmsdorf einen abgestellten VW-Transporter beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro, wie die Polizei mitteilt. Die Unbekannten betraten das Gelände einer Gärtnerei, setzten sich in das Führerhaus eines Traktors und hantierten vermutlich an der Gangschaltung und der Feststellbremse. Der etwas abschüssig stehende Traktor rollte nach vorne und prallte auf den VW-Transporter. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, den Polizeiposten Altshausen unter Telefon 07584 / 92170 zu informieren.