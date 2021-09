Umstrittene Baupläne in Esenhausen werden überarbeitet

Von Herbert Guth

Wilhelmsdorf (hegu) - Die Bürgerproteste gegen umfangreiche Baupläne eines Investors in Esenhausen scheinen erste Wirkung zu zeigen. Wie Bürgermeisterin Sandra Flucht dazu in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats erklärte, habe es ein konstruktives Gespräch mit dem Bauherren und dessen Architekten gegeben.

Darin wurden die Bedenken gegen die Pläne in ihrer bisherigen und auch so beantragten Form ausführlich besprochen. In das Gespräch waren auch die Mitglieder des Bauausschusses der Gemeinde mit einbezogen. Als Zwischenergebnis wurde jetzt der Bauantrag zunächst zurückgezogen. Laut Flucht bat der Bauträger das Landratsamt das Verfahren ruhen zu lassen. Die Pläne sollen, so die Aussage der Verwaltung, im Sinne der Anregungen der Bürgerschaft überarbeitet und ergänzt werden.

Ottmar Ziegler, Mitverfasser des Widerspruchs, der von 120 Bürgern unterzeichnet wurde, wies auf Nachfrage der SZ gegenüber darauf hin, dass seines Erachtens nach das Zurückziehen nicht mit einem Ruhen gleichzusetzen ist. Seine persönliche Einschätzung fasst Ottmar Ziegler wie folgt zusammen: „Die Werthaltigkeit der Aussage, dass der Bauträger das Gesuch im Sinne der Bürgerinitiative und den widersprechenden Anrainern überarbeiten will, können wir nicht einschätzen. Ich glaube allerdings an wenig Substanzielles.“

Das umstrittene Bauvorhaben soll auf einem großflächigen Grundstück an der Danketsweilerstraße in Esenhausen verwirklicht werden. Im ursprünglichen Bauantrag sind zwei Mehrfamilienhäuser mit jeweils zehn Wohneinheiten, 24 der Straße entlang angeordneten Carports und weiteren sechs Stellplätzen dargestellt. Dazu sind weitere zwei Einfamilienhäuser mit je zwei Garagen sowie zwei Doppelhaushälften mit je einer Doppelgarage geplant. Darin sehen viele Esenhauser Bürger jedoch eine zu massive Ausnutzung des Grundstücks.

Die Gebäude würden mit ihren Flachdächern auch nicht zum Ortsbild passen. Die Wohnflächen sollen je nach Größe zwischen 60 und 100 Quadratmetern liegen. Dass Wohnraum zu schaffen notwendig ist, wird allgemein anerkannt. Jedoch nicht mit der geplanten Architektur, heißt es von den empörten Bürgern. Um deren Ansinnen Nachdruck zu verleihen, wird die Aufstellung eines Bebauungsplans für dieses Gebiet gefordert. Nicht zuletzt wird über rechtliche Schritte nachgedacht, um gegen die geplante Bebauung in ihrer bisher beantragten Form vorzugehen.

Das Bauprojekt soll nach heutiger Planung in der Sitzung des Gemeinderats am 18. Oktober wieder auf die Ratstische kommen.