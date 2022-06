TSG mit neuem Vorstandsteam in die Zukunft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Verantwortlichen zeigten den Mitgliedern der Turn- und Sportgemeinschaft Wilhelmsdorf bei der Jahreshauptversammlung einen insgesamt positiven Verlauf beim Kassenstand und den Mitgliederzahlen. Besonders den Mitgliedern und Sponsoren wurde gedankt, da sie ihrem Verein – auch über die Pandemiezeiten hinweg – die Treue gehalten haben. So kann der neu gewählte Vorstand mit Weitsicht planen.

Das Vorstandsteam wird durch Michael Kessler als stellvertretenden Vorsitzenden bereichert. Er stellt zusammen mit Willi Metzger (Vorstandsvorsitzender) und Katharina Letzner (stellvertretende Vorsitzende) und der Hauptkassiererin Heide Guth den geschäftsführenden Vorstand. Axel Böhme und Gottfried Caspari wurden aus diesem Amt mit Dank verabschiedet.

In den erweiterten Vorstand ist Ingrid Metzger als neues Mitglied für den Bereich Informationsstelle gewählt worden. Helge Afflerbach (Gesamtjugendleiter), Josef Ruff (Bereich Wilhelmsdorf live) und Herbert Hafner als technischer Direktor wurden wiedergewählt.

Die Hauptversammlung kam dem Wunsch, Harald Metzger zum Ehrenmitglied zu ernennen, nach. Er erhielt aus den Händen von Willi Metzger eine entsprechende Urkunde. Axel Böhme wurde für seine langjährige Tätigkeit im Sport mit der goldenen Ehrennadel des Sportkreises Ravensburg geehrt.

Der Vorstand dankte den Übungsleitenden, Platzwarten, Helfenden im Sport und drumherum. Denn ohne ihr ehrenamtliches Engagement wäre Sport im Verein nicht möglich.

Für die drei größeren Themen: Sportstätten in Wilhelmsdorf, TSG-Werteleitbild und die Special Olympics World Games 2023 in Berlin mit dem dazugehörigen Host Town Program mit Wilhelmsdorf als Gastgeber-Kommune, wünschte der bisherige wie neue Vorstandsvorsitzende Willi Metzger allen Beteiligten viel Weitsicht, Kreativität und Spaß an der Sache.