Trinkwasserversorgung kurzzeitig eingeschränkt

Eine Fräse hat am Montagvormittag bei Bauarbeiten vor Esenhausen die Haupt-Trinkwasserzuleitung zum Hochbehälter in Esenhausen beschädigt. Der große Wasserverlust führte zu einem Druckabfall in den Leitungen und damit zu Einschränkungen in der Wasserversorgung in Wilhelmsdorf und Esenhausen. Das teilen die Technischen Werke Schussental (TWS) mit. Der Bereitschaftsdienst der TWS Netz GmbH, die im Auftrag der Gemeinde die Wasserversorgung betreibt, war laut Mitteilung umgehend vor Ort, um den Schaden zu beheben und stellten die Wasserversorgung gegen 15.30 Uhr wieder her.