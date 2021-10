Trainer der TSG Wilhelmsdorf erlangt den 6. Dan

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Johannes Zukrowski (Abteilungsleiter TKD) stellte sich Anfang Oktober 2021 erfolgreich bei der Bundesdanprüfung der hochrangig besetzten Jury. In der Prüfung für Tae Kwon Do Schwarzgurt-Träger erreichte er den 6. Dan.

Im ersten Teil der Prüfung stellte sich Zukrowski dem Poomsae. Hier müssen nach einer festgelegten Reihenfolge Bewegungen, Schritte und Techniken (Kicks, Blöcke) absolviert werden. Danach war die Selbstverteidigung mit Waffen gegen mehrere Gegner dran. Dafür sind Simon Ermler und Jonas Leible – beides Tae Kwon Do Trainer der TSG Wilhelmsdorf – nach Berglen mitgereist. Sie griffen den Prüfling mit einem Regenschirm und einer Flasche an. Während der Selbstverteidigung nahm Zukrowski ihnen den Schirm ab und wehrte sich damit. Als dritte und letzte Prüfung stand der notwendige Spezial-Bruchtest an. Er zerschlug mit einem Fuß-Kick ein Holzbrett, welches 30 cm über seinem Kopf platziert war.

Am Ende des Prüfungstages sagte der Vorsitzende der Prüfungskommission: „Was wir heute gesehen haben, war eine tolle Werbung für unseren Sport.“ Mit so einem Lob und der Dan-Urkunde im Gepäck gehen die Tae Kwon Do Sportler der TSG Wilhelmsdorf weiter motiviert ihrem Sport nach.