Tourismus gewinnt in Wilhelmsdorf an Bedeutung

Für die Beteiligung an der Tourismuskooperation „Ferienregion Nördlicher Bodensee“ wird sich ab 2019 die Gemeinde Wilhelmsdorf mit einem Anteil von 15 300 Euro beteiligen. Bisher liegt der Beitrag bei 12 384 Euro. Mit dem einstimmigen Beschluss des Gemeinderats wird den gestiegenen Kosten in diesem Bereich Rechnung getragen. Insgesamt steigt der Etat der Kooperation von 90 000 auf dann 102 000 Euro. Bürgermeisterin Sandra Flucht bezeichnete die moderate Steigerung als preiswertes Angebot.

Aus Sicht der Gemeinde Wilhelmsdorf ist die Beteiligung an der Tourismuskooperation durchaus als Erfolgsgeschichte anzusehen. Vor 19 Jahren hatten sich die Gemeinden Illmensee, Ostrach, Pfullendorf, Wald und Wilhelmsdorf zusammengeschlossen, um das touristische Angebot dieser verschiedenen Orte zu bündeln und sich gemeinsam zu präsentieren. In dieser Zeit entwickelte sich der Begriff „Nördlicher Bodensee“ im Tourismusgewerbe zu einer anerkannten Marke.

Vor dem Gemeinderat erläuterte Geschäftsführerin Ulrike Schwichtenberg die Schwerpunkte des touristischen Angebots, mit denen Feriengäste in die Region geholt werden sollen. Ganz oben steht dabei das Pfrunger-Burgweiler Ried mit dem Wilhelmsdorfer Naturschutzzentrum und dem neuen Anziehungspunkt Bannwaldturm. Genannt wurde weiterhin der Aussichtspunkt Höchsten mit dem Mundartweg und Promipfad, die Naturbadeseen in der Landschaft und der Seepark Linzgau in Pfullendorf. Geworben wird nicht zuletzt mit der Fachwerkstadt Pfullendorf, den Museen und Galerien sowie dem gut ausgebauten Rad- und Wanderwegenetz.

170 Gästebetten im Ort

Geschäftsführerin Schwichtenberg hatte auf Wilhelmsdorf bezogene aktuelle Zahlen dabei. Danach stehen hier insgesamt 170 Gästebetten zur Verfügung. Diese sind verteilt auf 22 Ferienwohnungen und Ferienhäuser, zwei Gasthöfe, eine Pension, einen Campingplatz und vier Gastronomiebetriebe. Zum Vergleich: In der ganzen Ferienregion Nördlicher Bodensee sind rund 1000 Gästebetten aufgelistet. Immer wieder gibt es Anfragen interessierter Neuvermieter nach einer Beteiligung.

Die Zahl der Übernachtungen steigerte sich in Wilhelmsdorf von 9582 im Jahr 2015 über 10 597 im Folgejahr und jetzt 12 097 im zurückliegenden Jahr 2017. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer liegt bei 4,3 Tagen. Die recht konstante Bettenauslastung wird mit 24,2 Prozent angegeben. „Das ist im Vergleich zu anderen Orten ein sehr guter Wert“, kommentierte Ulrike Schwichtenberg diese statistische Zahl. Der Bericht wurde von den Gemeinderäten mit viel Lob und Anerkennung für alle Beteiligten aufgenommen. Entsprechend leicht fiel dann der Beschluss zur Erhöhung des Anteils an der jährlichen Deckungssumme, von der übrigens die Stadt Pfullendorf den Löwenanteil trägt.