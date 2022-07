Tolles Open Air-Kino und Alpen-Film-Festival in Zußdorf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Waldbühne Zußdorf hatte auch dieses Jahr wieder zu seinem beliebten Open Air-Kino auf dem idyllischen Waldsportplatzgelände in Zußdorf eingeladen. An drei Tagen mit angenehmen Temperaturen und ohne ein Tropfen Regen konnten die Besucher:innen ausgesuchte Kinohighlights und Bergfilme in schöner Sommernachtsatmosphäre genießen. Die Gäste hatten ab 20 Uhr genügend Zeit, sich zu verköstigen und die Atmosphäre zu genießen, bevor das Filmprogramm gestartet wurde.

Zum Start am Freitag gab es zuerst den gefeierten Kurzfilm „Mach’s Licht aus“ von den jungen Zußdorfer Filmemachern Marius und Paul Beck, gefolgt vom Hauptfilm „Der Wolf und der Löwe“, einer schönen Abenteuergeschichte für die ganze Familie. Am Samstag folgte nach den Vorfilmen „Mach’s Licht aus“ und „Thanatos Fantasia“ ein Film über Magie und Illusion: „Die Unfassbaren 2 - Now You See Me“, unter anderem mit Harry Potter-Darsteller Daniel Radcliffe. Am Sonntag gab es dann die Premiere des „Alpen Film Festivals“ auf der Zußdorfer Waldbühne. Die bayrisch-österreichische Produktion zeigte fünf kürzere Filme, die bildgewaltig von den Alpen, den Gebirgen der Welt und vom Alpinismus als Kulturgut erzählten, eindrucksvoll moderiert von dem erfahrenen Skifahrer, Bergsteiger und Kletterer Ludwig „Luggi“ Bröll. Wunderbare und faszinierende Eindrücke aus einer Welt, die uns geografisch nahe liegt, deren unfassbare Schönheit und Naturgewalt die meisten von uns wahrscheinlich nur ansatzweise erfassen können.

Die Waldbühne und hier besonders die beiden „Macher:innen“ des Open Air-Kinos, Birgit Russ und Mirko Siakkou-Flodin, bedankten sich ganz herzlich bei allen Besucher:innen und Sponsor:innen, ohne die eine solche Veranstaltung gar nicht zu stemmen wäre.

Wie der Waldbühne-Vorstand betonte, wird es in 2023 zwar kein Open Air-Kino geben, dafür aber nach der großen Corona-Durststrecke endlich wieder eine große Theateraufführung auf der Waldbühne und zwar vier Aufführungen vom 3. bis 6. August 2023. Das Stück ist wieder eine Eigenproduktion aus der Feder des Zußdorfer Theaterregisseurs Thomas Beck und basiert - soviel sei verraten - auf einem sozialkritischen Klassiker des 20. Jahrhunderts. Die Story wird im typischen Stil von Beck im Stück auf die dörfliche Welt Oberschwabens adaptiert. Die Vorbereitungen haben begonnen und Details zum Kartenvorverkauf sind dann unter www.waldbuehne-zussdorf.de zu finden.