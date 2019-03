Tochter stirbt - doch was geschah nach der Dämonenaustreibung?

Die Prozesse in der Schweiz

Anders als in Deutschland sind die Strafprozesse in der Schweiz deutlich kürzer. Während sich gleichartig gelagerte Fälle in Deutschland über Wochen oder Monate hinziehen können, war die erste Instanz in diesem Fall an einem einzigen Verhandlungstag erledigt. Das Urteil erging noch am Abend des Prozessauftaktes. Das ist nicht unüblich. Anders als in Deutschland gibt es keine klassische Beweisaufnahme im Sinne von Zeugenbefragungen. In der ersten Instanz wird der Angeklagte befragt, Beweise werden eingebracht, es folgen die Plädoyers, auf die die Parteien mit Repliken (Vorträge) einander antworten können. Nach dem Schlusswort des Angeklagten und einer Beratung wird schließlich das Urteil verkündet. Ähnlich verhält es sich bei den Berufungsverfahren. Sie dauern nur wenige Stunden. Das Berufungsverfahren im Fall der toten Wilhelmsdorferin war nach einer guten Stunde vorbei, angesetzt waren zwei bis 3,5 Stunden. (ric)