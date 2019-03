Das Theater in der Scheune in Wilhelmsdorf zeigt am Freitag, 22. März, erstmals die Komödie „Lord Arthur Saviles Verbrechen“, die auf einer Erzählung von Oscar Wilde beruht.

Der charmante und reiche, aber nicht sehr intelligente Lord Ar-thur hat seine Hochzeit mit Miss Sybil Merton fest geplant. Aber seine zukünftige Schwiegermutter misstraut ihm. Sie engagiert einen Handleser, und dieser sieht voraus, dass der Lord irgendwann einen Mord begehen wird. Lord Arthur ist ein Ehrenmann und hält es für seine Pflicht, die Tat vor seiner Heirat hinter sich zu bringen. Aber wer soll das Opfer sein? Und wie stellt man es an, ohne im Gefängnis zu landen? Bis zum Hochzeitstermin ist nur noch eine Woche Zeit. Weitere Aufführungen gibt es am 23., 29., 30. März, am 5. und 6. April, jeweils um 20 Uhr, sowie am 7. April um 17 Uhr. Kartenbestellungen unter Telefon 07503 / 348.