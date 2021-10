Teilnahme an Turnier von Special Olympics

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach dem Unified-Turnier in Hoffenheim gab es nach langer Pause auch für die „Traditional“ Kicker von Special Olympics BW ein Angebot, sich mit anderen Mannschaften aus Baden-Württemberg in ihrer Leistungsstärke zu messen. Aus Wilhelmsdorf reisten die Mannschaften Grashoppers W-dorf und W-dorf Wiesel der Sportkooperation TSG Wilhelmsdorf e. V./ Die Zieglerschen e. V. nach Stuttgart. Sie spielten in zwei unterschiedlichen Kategorien im Schatten des Mercedes-Benz-Stadions ein sehenswertes Turnier. Auch wenn es schlussendlich nur zum vierten Platz für jede Mannschaft reichte, stand die Platzierung nicht im Vordergrund. Alle freuten sich, wieder zu kicken und teilweise bekannte Sportler treffen zu dürfen.

Als das Maskottchen Fritzle vom VfB zur Siegerehrung kam, war die Freude besonders groß. Auch bei den beiden Helferinnen der FG 2010 WRZ Damenmannschaft, welche bei diesem Termin mitten in der Woche mitgefahren sind. Auch sonst zeigten sich die Wilhelmsdorfer von ihrer besten Seite und halfen bei Organisation und Eröffnungsfeier tatkräftig mit.