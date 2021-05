Streit an einer Wilhelmsdorfer Tankstelle eskaliert

Ein Streit zwischen fünf Männern ist am Sonntagnachmittag gegen 15.45 Uhr an einer Tankstelle in der Zußdorfer Straße in Wilhelmsdorf eskaliert. Zwei 32 und 65 Jahre alte Männer gerieten laut Polizei mit drei bislang Unbekannten in eine tätliche Auseinandersetzung, der ein Wortgefecht über die Corona-Verordnung vorausgegangen war. Während die Männer sich gegenseitig mit Schlägen traktierten, ergriff einer der unbekannten Beteiligten einen Metallspieß und verletzte den 32-Jährigen damit an der Hand.

Mehrere Zeugen, die die Streithähne trennen wollten, wurden in der Folge ebenfalls in den Konflikt verwickelt. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die drei unbekannten Männer, die in einem schwarzen Opel Corsa davonfuhren, bisher nicht identifiziert werden.

Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder den drei Männern geben können, sich unter der Rufnummer 0751 / 8036666 zu melden.