In der Hoffmannstraße in Wilhelmsdorf entsteht ein Wohnhaus der Zieglerschen für 24 Menschen mit Behinderung. Anfang April fand der Spatenstich für den Ersatzneubau statt, der das alte Haus Arche ersetzen wird. „Das Haus soll euch allen ein Segen sein. Ihr sollt darin behütet sein“, begrüßte Pfarrer Gottfried Heinzmann, fachlich-theologischer Vorstand der Zieglerschen, die Gäste des Spatenstichs für das neue Wohnhaus. Viele Bewohner aus Wilhelmsdorf hatten sich eingefunden, um zusammen mit Mitarbeitenden der Einrichtung und den Projektverantwortlichen den Baubeginn des Ersatzneubaus mitten in Wilhelmsdorf zu feiern.

Das Haus soll laut Mitteilung Wohnraum für 24 Menschen mit geistigen und seelischen Behinderungen bieten. Einrichtungsleiterin Barbara Scheffold erklärte: „In Wilhelmsdorf können Menschen mit einer Behinderung weitgehend selbstständig und barrierefrei leben. Leider ist das alte Haus Arche baufällig und wird jetzt ersetzt.“ Damit das Haus nicht nur konform mit der Landesheimbauverordnung gebaut wird, sondern auch den besonderen Bedürfnissen der künftigen Bewohner gerecht wird, hat die Bauleitung der Firma Reisch aus Bad Saulgau die drei Wohneinheiten zu je acht Zimmern mit ausreichend Nischen und Rückzugsmöglichkeiten geplant. Ein Name wurde auch gleich vorgeschlagen: „Haus Segen“.