Sonja Fahrbach übernimmt die Leitung des SBBZ Haslachmühle

Sonja Fahrbach übernimmt die Direktion des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums (SBBZ) Haslachmühle. Sie folgt damit auf Bernd Eisenhardt, der sich im Sommer 2020 in den Ruhestand verabschiedete. Die 56-Jährige Pädagogin begann nach einem Au-Pair-Jahr in Tiburon, Kalifornien, ein Studium an der Pädagogischen Hochschule (PH) Weingarten. Nach Abschluss als Grund- und Hauptschullehrerin und einem Referendariat in Tettnang/Meckenbeuren kam sie 1991 zu den Zieglerschen ins Sprachheilzentrum Ravensburg. Hier war sie zunächst als Lehrerin für evangelische Religion tätig, bildete sich bald schnell weiter und schloss 1997 ein berufsbegleitendes Studium der Sonderpädagogik/ Fachrichtungen Sprachheilpädagogik und Lernbehindertenpädagogik ab. Anschließend wurde sie Klassenlehrerin, im Jahr 2000 Leiterin der Beratungsstelle des Hör-Sprachzentrums.

2014 wechselte die Mutter zweier inzwischen erwachsenen Kindern in die Behindertenhilfe der Zieglerschen und wurde zur stellvertretenden Direktorin des SBBZ Haslachmühle berufen. Gemeinsam mit Bernd Eisenhardt war sie sechs Jahre lang Teil des Führungsduos dieser Einrichtung für Menschen mit Behinderung.