Sinnlose Zerstörungswut in Wilhelmsdorf

Eine Spur der Verwüstung haben derzeit noch Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag zwischen Wilhelmsdorf, Esenhausen, dem Lengenweiler See und zurück in der Riedhauser Straße im Kernort hinterlassen. Bei der Polizei gingen zwei Anzeigen der Gemeinde und drei von Privatpersonen ein. Die genaue Schadenshöhe wird noch ermittelt.

Nach Gesprächen der „Schwäbischen Zeitung“ mit der Wilhelmsdorfer Leiterin des Hauptamtes, Ilona Gering, sowie Betroffenen zeichnet sich vorläufig folgendes Bild des Geschehens ab, wobei den Erkenntnissen der Polizei nicht vorgegriffen werden soll. Nachdem es bereits in der Nacht zuvor in einem Garten an der Zußdorfer Straße Verwüstungen an Spielgeräten gab wachte Donnerstagmorgen gegen 3.30 Uhr ein Paar im Bereich des Wohngebiets Friedenstraße von Lärm in der Nachbarschaft auf. Ein Bewohner sah, wie drei jugendliche Männer Gegenstände gegen die Haustür des Nachbarhauses warfen. Sie machten sich davon, als sie den Beobachter sahen. Dieser alarmierte die Polizei, die etwa eine halbe Stunde später eintraf und den Vorfall aufnahm.

Schwere Verwüstungen richteten unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag im Kiosk am Lengenweiler See in Wilhelmsdorf an. Unter anderem wurde ein vor Kurzem aufgestellter Eisautomat umgeworfen und schwer beschädigt. (Foto: Herbert Guth)

Anzunehmen ist, dass dieselben Täter sich auf den Weg in Richtung Esenhausen machten. An der Einmündung des Geh- und Radwegs in den Moosweg stürzten sie ein Feldkreuz vom Sockel um. Sie rissen die Jesus-Figur herunter, zerstörten Kopf sowie einen Arm und legten die Figur dann zurück auf den umgestürzten Korpus des Kreuzes.

Weiter ging es dann ganz offensichtlich zum Lengenweiler See. Hier drangen die Unbekannten in den Kiosk ein. Mit brachialer Gewalt wurde hier ein erst vor zwei Wochen aufgestellter großer Eisautomat umgestürzt. Zahlreiche Flaschen gingen zu Bruch. Der Getränkeautomat wurde ebenfalls schwer beschädigt. Nicht zuletzt wurde ein Spielgerät für Kinder umgerissen. Auch hier muss die Schadenssumme erst noch ermittelt werden.

Schließlich zogen die Täter weiter in Richtung Riedhauser Straße in Wilhelmsdorf. Hier ließen sie ihre Zerstörungswut an Gärten und Häusern aus. Auch in diesen Fällen musste die Polizei am Donnerstagvormittag ermitteln und die Schäden aufnehmen.